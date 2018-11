WACO Classic Aircraft Corporation kondigt nieuwe eigenaar aan

FORT LAUDERDALE, Florida en BATTLE CREEK, Michigan, November 12, 2018 /PRNewswire/ --

Dimor Group Inc. in Fort Lauderdale, FL heeft op 9 november 2018 WACO Aircraft Corporation overgenomen, een onderneming die in 1983 is opgericht en gevestigd is in Battle Creek, MI. De overname omvat Centennial Aircraft Services, Inc., een onderhoudseenheid voor FBO en FAA Part 145, eveneens gevestigd in Battle Creek, MI.

WACO Aircraft Corporation wordt internationaal geroemd om de vervaardiging en productie van klassieke tweedekkers van de hoogste kwaliteit op basis van het ontwerp uit de jaren 20 en 30. Naast het basismodel van de driezitter WACO YMF-5 D, dat beschikbaar is als landvliegtuig, en de YMF-5 F als amfibisch vliegtuig, worden ook de Great Lakes 2T-1A-2 (door WACO) geproduceerd. Klanten hebben in het bijzonder waardering voor de moderne apparatuur en het op maat geleverde schilderwerk. Het plezier van vliegen in een nieuwgebouwde tweedekker in een klassiek ontwerp met open cockpit in combinatie met de meest recente technologie wordt wereldwijd als uniek beschouwd.

Dimor Group Inc. zal het succesverhaal van WACO Aircraft Corporation blijven ondersteunen en de markt voor dergelijke klassieke vliegtuigen verder gaan ontwikkelen. Naast vliegtuigonderhoud omvatten de geplande projecten ook andere mijlpalen uit de luchtvaartgeschiedenis.

Klanten en vrienden van WACO zullen met genoegen vernemen dat Centennial Aircraft Services de levering van onderhoud, reparatie en reserveonderdelen op zich zal blijven nemen.

De distributie van het productassortiment in Europa zal in handen komen van een filiaal van Dimor Group bij vliegveld Dübendorf, vlakbij Zürich in Zwitserland.

Peter Bowers, president van WACO Aircraft Corporation, behoudt zijn functie binnen de onderneming en is beschikbaar als contactpersoon.

Dimor Group Inc. werd opgericht in 2018 om vliegtuigen van alle types te kopen, te verkopen en te verhuren en om reparatiediensten voor vliegtuigen te verstrekken.

