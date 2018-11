Walid Albanna triunfa en la temporada 10 del programa Stars of Science

Stars of Science ha anunciado a Walid Albanna como el principal innovador mundial árabe durante la Gran Final de la Temporada 10 del programa. Un firme favorito entre los miembros del jurado, innovadores y el público, el neurocirujano palestino de 35 años eclipsó la competición en el último emocionante episodio de la última temporada del programa de televisión de ocio para adultos de Qatar Foundation (QF) en Qatar Science and Technology Park (QSTP) en Doha, Qatar.

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: http://www.multivu.com/players/uk/8453051-walid-albanna-triumphs-in-stars-of-science/

Antes de la Gran Final del sábado, los ávidos seguidores de la serie y devotos de la ciencia y tecnología se conectaron a Internet para votar por uno de los cuatro finalistas. El voto del público online, combinado con el voto del jurado experto, le dieron a Walid una puntuación del 32,5 por ciento por su "analizador de retina neurovascular". La cámara de retina inteligente que se puede poner aumenta la calidad de los cuidados para pacientes que han sufrido un derrame, y aseguró a Walid el primer puesto y 300.000 dólares en inversión.

"No puedo describir con palabras cómo me siento en este momento", comentó Walid. "me gustaría expresar mi más profunda gratitud a la Qatar Foundation, Stars of Science, mi familia y amigos, y a todos los que me han apoyado a lo largo de este proyecto de toda una vida; y a todos los niños que están ahí con la cabeza llena de deslumbrantes ideas de cómo mejorar la vida en el mundo, recordad que vuestras ideas importan y que merece la pena explorarlas. Si yo puedo hacerlo, ellos sin duda también".

Nour Majbour, el creador del "Parkinson's Early Detection Kit", aseguró un merecido segundo puesto con una puntuación combinada del 31,3 por ciento, recibiendo un premio de 150.000 dólares. La innovadora Sylia Khecheni quedó tercera con una puntuación del 30,1 por ciento. Su "Home Privacy Drone Blocker" obtuvo un premio de 100.000 dólares. Salim Al Kaabi quedó en cuarto puesto, premiado con 50,000 dólares, con una puntuación del 6,1 por ciento con su "Safe Frankincense Varnish for Artists".

Animamos a la juventud árabe de todo el mundo que esté interesada en la ciencia, la innovación, la tecnología y el empresariazgo a inscribirse para entrar en la próxima temporada de Stars of Science. Las solicitudes online cerrarán el 15 de diciembre. Las solicitudes deberían presentarse a través del sitio web oficial de Stars of Science en http://www.starsofscience.com

