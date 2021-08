Walkers étend ses services professionnels de pointe aux Îles Vierges britanniques

GEORGE TOWN, Îles Caïmans, 31 août 2021 /PRNewswire/ -- Walkers, principal fournisseur de services juridiques et professionnels, a annoncé que Walkers Professional Services (WPS) étend ses activités aux Îles Vierges britanniques. Au cours de l'année écoulée, WPS a embauché un certain nombre de cadres supérieurs stratégiques en se concentrant sur la fourniture de services d'entreprise, de gouvernance d'entreprise, de conformité réglementaire et de services fiduciaires aux entreprises et aux clients institutionnels dans les centres financiers mondiaux.

L'augmentation de la réglementation internationale et nationale a conduit à une fuite vers la qualité pour de nombreux participants du marché qui gravitent vers des fournisseurs de services avec des offres intégrées de services juridiques, fiduciaires et d'entreprise. En collaboration avec Walkers, WPS peut fournir l'infrastructure et l'échelle nécessaires pour naviguer confortablement parmi les demandes réglementaires toujours croissantes au nom de sa clientèle.

L'investissement de WPS dans la technologie et les applications axées sur les processus garantit que les clients sont en conformité avec les exigences réglementaires. Le succès de l'entreprise dans les îles Caïmans, les Bermudes, l'Irlande et les EAU est dû à la réactivité de ses équipes et à l'utilisation d'applications numériques, un modèle que WPS reproduira dans les Îles Vierges britanniques. L'offre de services de WPS est également pleinement alignée avec la pratique de conseil en matière de réglementation et de risque de Walkers, leader sur le marché, qui est composée de multiples experts dans les secteurs des services financiers, de l'assurance et des fintech, et qui conseillent les clients sur une gamme complète de questions réglementaires.

Steven Manning, PDG de Walkers Professional Services, a déclaré : « Nos clients nous ont dit depuis longtemps qu'ils apprécieraient l'expansion de l'offre de services de WPS pour inclure les Îles Vierges britanniques. L'une des principales raisons de cette décision est la demande croissante que nous constatons de la part de notre clientèle institutionnelle en Europe et en Asie en particulier pour le type de services professionnels intégrés de haute qualité que WPS fournit. Nous avons l'intention d'être une force majeure dans l'industrie des services professionnels aux Îles Vierges britanniques, en aidant de nouveaux talents à se développer dans cette juridiction tout en fournissant un service client exceptionnel ».

L'arrivée sur le marché des Îles Vierges britanniques signale l'engagement continu de Walkers envers cette juridiction. Les Îles Vierges britanniques sont un centre de premier plan pour les services financiers et sont reconnues internationalement pour leur régime réglementaire solide et leur infrastructure d'entreprise bien développée.

À propos de Walkers & WPS

Walkers est un cabinet d'avocats international de premier plan. Nous fournissons des services juridiques, corporatifs, fiduciaires et de conformité aux institutions financières mondiales, aux banques d'investissement, aux participants des marchés de capitaux, aux sociétés Fortune 500, aux arrangeurs, aux promoteurs et aux gestionnaires, aux cabinets d'avocats du Magic Circle et de l'AmLaw 100, aux cabinets comptables, aux partenariats, aux sociétés de fiducie et autres fiduciaires.

Walkers Professional Services (WPS) est l'un des principaux fournisseurs de services d'entreprise, de gouvernance d'entreprise, de conformité réglementaire et de services fiduciaires aux entreprises et aux institutions dans les centres financiers internationaux. WPS offre une expertise de premier plan sur le marché et un bon rapport qualité-prix grâce à son équipe intégrée unique de services juridiques et professionnels et à sa technologie de pointe.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :

Robert Hazelton

Responsable de la communication

T +44-(0)-20-3880-4918

Adresse mail : [email protected]

SOURCE Walkers