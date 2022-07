WALLIX HA SIDO NOMBRADA LÍDER EN EL 2022 MAGIC QUADRANT™ PARA LA GESTIÓN DEL ACCESO PRIVILEGIADO

WALLIX está poniendo en práctica su visión PAM4ALL («PAM for all» o «PAM para todos») que consiste en cumplir la promesa de una transformación digital segura para todos. Esta visión aborda especialmente los nuevos retos digitales como los riesgos relacionados con la democratización del trabajo a distancia e híbrido, la creciente adopción de los servicios en la nube, el desarrollo de las Smart Cities y la automatización en los entornos industriales y servicios financieros.

Para lograr esta visión, WALLIX ha creado PAM4ALL, solución unificada que combina todas las tecnologías de WALLIX y que va más allá de la seguridad de las cuentas privilegiadas. PAM4ALL protege a todos los usuarios y endpoints expuestos según el principio del menor privilegio.

WALLIX aporta valor a todas las verticales, especialmente a las más críticas como la industria.

Según Gartner®, "los Líderes de PAM ofrecen un conjunto completo de herramientas para la administración del acceso privilegiado. Estos proveedores han creado con éxito una importante base de clientes y un flujo de ingresos y, además, tienen altos índices de viabilidad y un sólido crecimiento. Los Líderes también demuestran que poseen una visión y ejecución superior y anticipada para los requisitos relacionados con la tecnología, la metodología o los medios de entrega. Por último, los clientes de los Líderes suelen estar satisfechos con las capacidades de PAM y/o el servicio y soporte relacionados".

2022 Magic Quadrant™ para la Gestión del Acceso Privilegiado

Los informes del Magic Quadrant™ son el resultado de investigaciones rigurosas y fundamentadas que se llevan a cabo en mercados específicos y que proporcionan una amplia visión de las posiciones relativas de los proveedores en mercados donde el crecimiento es elevado y la diferenciación entre estos es clara. Estos estudios sitúan a los proveedores en cuatro cuadrantes: Líderes, Rivales, Visionarios y Especialistas (Leaders, Challengers, Visionaries, Niche Players). Asimismo, los análisis del mercado del Magic Quadrant™ permiten a las organizaciones conocer las soluciones que más se ajustan a sus necesidades empresariales y tecnológicas únicas.

Para obtener más información sobre los puntos débiles y fuertes de la oferta de WALLIX, así como las de otros proveedores, descargue una copia gratuita del informe del Magic Quadrant™ aquí: https://www.wallix.com/es/gartner-2022-magic-quadrant-pam

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in our research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Gartner, Magic Quadrant for Privileged Access Management, Michael Kelley, James Hoover, Felix Gaehtgens, Abhyuday Data, Published 19 July 2022.

Gartner and Magic Quadrant are registered trademarks of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and are used herein with permission. All rights reserved.

ACERCA DE WALLIX

WALLIX es una empresa de software de ciberseguridad especialista en soluciones de seguridad de accesos e identidades digitales. WALLIX PAM4ALL, su solución unificada de gestión de privilegios, permite que las empresas respondan a los desafíos actuales en materia de protección de datos. La solución garantiza la detección de ciberataques y su resistencia a ellos, lo que permite la continuidad del negocio. Esta solución también asegura el cumplimiento de los requisitos normativos relativos al acceso a las infraestructuras informáticas y datos críticos. WALLIX PAM4ALL se distribuye a través de una red de más de 300 distribuidores e integradores por todo el mundo. WALLIX, que cotiza en Euronext (ALLIX), acompaña a más de 1 900 organizaciones en su transformación digital. Asimismo, WALLIX es miembro fundador del grupo HEXATRUST y ha sido incluida en el Futur40, el primer ranking de empresas que crecen en bolsa publicado por Forbes Francia, y también forma parte del índice Tech 40.

WALLIX reafirma su responsabilidad digital y se compromete a contribuir a la construcción de un espacio digital europeo de confianza, garantizando la seguridad y confidencialidad de los datos tanto de las organizaciones como de los individuos preocupados por la protección de su privacidad e identidad digital. La tecnología digital, ya sea para uso profesional o personal, debe ser ética y responsable, con el objetivo de conseguir una transformación digital social segura que respete las libertades individuales.

