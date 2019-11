Walmart Canada et DLT Labs™ lancent la plus vaste solution de production intégrale basée sur la blockchain jamais utilisée dans un cadre industriel

Le réseau de fret et de paiement basé sur la blockchain de Walmart Canada, conçu et construit par Walmart Canada et DLT Labs™, établit une collaboration et un partage d'informations à la pointe de la technologie avec les 70 entreprises de transport routier tierces qui assurent le transport des stocks de Walmart Canada dans tout le pays

Lancement à grande échelle de la première solution industrielle de production intégrale basée sur la blockchain dans un domaine essentiel aux activités

TORONTO, 15 novembre 2019 /CNW/ - Walmart Canada et DLT Labs™ annoncent aujourd'hui le lancement du réseau de fret et de paiement basé sur la blockchain de Walmart Canada. Il s'agit de la plus vaste solution de production intégrale basée sur la blockchain jamais utilisée dans un cadre industriel. Le nouveau système utilise une technologie de registre distribué pour effectuer le suivi des livraisons, vérifier les transactions et automatiser les paiements et les rapprochements entre Walmart Canada et ses transporteurs, qui assurent la livraison des stocks de plus de 400 magasins au Canada chaque année. Tous les transporteurs tiers de Walmart Canada devraient être en service à partir du 1er février 2020. Il est possible d'accéder à la solution via un portail Web et une application mobile facile à utiliser.

Walmart Canada s'est associée à DLT Labs™ pour automatiser les données de fret et de paiement à l'aide de la plateforme de chaîne logistique de premier plan de DLT, DL Asset Track™. Le nouveau réseau de fret et de paiement basé sur la blockchain gère, intègre et synchronise en temps réel toutes les données de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique, regroupant les données entre Walmart Canada et sa flotte de camions tiers dans un registre partagé. La solution automatise également la myriade de calculs nécessaires pour permettre une facturation, des paiements et des règlements en temps réel. Dans le même temps, elle s'intègre parfaitement aux systèmes existants des entreprises, ce qui leur permet de continuer à suivre leurs processus existants sans nécessiter de recyclage ou de nouveaux investissements technologiques. Cette innovation découle de la volonté constante de Walmart Canada de réduire les coûts afin de garantir aux consommateurs canadiens les prix les plus bas en tout temps.

John Bayliss, directeur général adjoint de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement de Walmart Canada, a déclaré : « Walmart Canada vise l'efficacité dans l'ensemble de ses activités, notamment dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique. Nos transporteurs partenaires assurent le transport de plus de 500 000 chargements dans tout le pays, ce qui crée un volume impressionnant de données de transaction. Cette nouvelle plateforme technologique dynamique et interactive basée sur la blockchain crée une transparence totale entre Walmart Canada et l'ensemble de ses transporteurs. » « La blockchain nous a permis d'améliorer sensiblement notre réseau de transport intelligent, avec des paiements plus rapides, des économies de coûts considérables et d'autres avantages pour notre chaîne logistique. De plus, nous disposons grâce à ce regain d'efficacité d'une plateforme puissante pour continuer à réduire notre empreinte environnementale et à montrer la voie en matière de durabilité environnementale », a-t-il ajouté.

Loudon Owen, PDG de DLT Labs™, a déclaré : « Walmart est un chef de file mondial de l'innovation qui s'emploie sans relâche à améliorer la vie des gens. DLT Labs™ est ravie de s'être associée à une société aussi extraordinaire pour mettre en œuvre la première et la plus grande solution de production basée sur la blockchain jamais utilisée dans un cadre industriel. Cela montre le grand intérêt que présente la blockchain et marque le début d'une révolution dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la logistique par la capacité de la plateforme à permettre un partage sécurisé des informations, à renforcer la confiance et à réduire le gaspillage dans les processus opérationnels impliquant plusieurs partenaires. » « Tout comme l'expression latine "dictum meum pactum" (qui signifie "ma parole est mon engagement") a été fondamentale dans le développement du commerce, ce produit crée une poignée de main numérique sécurisée en utilisant la blockchain pour renouveler la confiance et l'efficacité dans le commerce mondial », a-t-il ajouté.

Le projet pilote de ce nouveau réseau de fret et de paiement basé sur la blockchain a été mené avec le transporteur partenaire, Bison Transport. Rod Hendrickson, directeur adjoint des finances chez Bison Transport, a déclaré : « Les meilleurs partenaires sont ceux qui trouvent des moyens novateurs de créer des solutions qui bénéficient aux deux parties. Le projet de blockchain sur lequel nous avons travaillé avec Walmart et DLT Labs est tout simplement une solution mutuellement bénéfique qui satisfait Bison Transport tout autant que Walmart Canada. Ce projet introduit un nouveau paradigme qui améliorera considérablement les flux de travail, réduira les formalités administratives et rendra nos activités avec Walmart encore plus efficaces. »

Les centres de distribution de Walmart Canada sont des pôles d'activité qui font appel à plus de 4500 collaborateurs et chauffeurs qui assurent quotidiennement le transport de milliers d'articles entre les sites situés à Calgary, Mississauga et Cornwall et ses magasins d'un bout à l'autre du Canada. Walmart Canada exploite un centre de distribution de 813 000 millions de mètres carrés et transporte plus de 853 millions de caisses de marchandises chaque année. Ces marchandises sont transportées par une flotte tierce et par la propre flotte de Walmart Canada, constituée de 180 semi-remorques, 2000 remorques et plus de 350 chauffeurs. Chaque semi-remorque tiers assure le suivi d'environ 200 points de données par trajet. L'automatisation de la collecte et de la gestion de ces données à l'aide de la blockchain permet d'en réduire considérablement les coûts.

Walmart Canada s'attache à rester à la pointe de la technologie en matière de développement de réseaux de transport intelligents, ses efforts ayant déjà permis de créer des techniques de chargement, de routage et de conduite plus efficaces et de parvenir à des améliorations de l'efficacité énergétique avec les fabricants de camions. L'interconnexion des données entre Walmart Canada et ses transporteurs partenaires permet de disposer d'une plateforme contribuant à améliorer sensiblement les opérations, l'efficacité de la coordination et du routage des livraisons, la réduction des pertes et des coûts, ainsi que le rapprochement et le traitement automatisés des paiements.

AVANTAGES DIRECTS DE LA SOLUTION DE FRET ET DE PAIEMENT

DÉVELOPPÉE PAR WALMART CANADA ET DLT LABS™

Capture de données et intégrité : un registre distribué augmente la confiance et la transparence en partageant les informations et en automatisant les flux de travail et les calculs afin de réduire au maximum les tâches manuelles et d'augmenter la précision.

un registre distribué augmente la confiance et la transparence en partageant les informations et en automatisant les flux de travail et les calculs afin de réduire au maximum les tâches manuelles et d'augmenter la précision. Efficacité du système : meilleure utilisation collective des ressources, avec notamment des réponses plus rapides, un suivi et une traçabilité améliorés et une détection précoce des problèmes.

meilleure utilisation collective des ressources, avec notamment des réponses plus rapides, un suivi et une traçabilité améliorés et une détection précoce des problèmes. Temps de transaction plus rapide : la consolidation en temps réel de toutes les règles et transactions commerciales pour créer une facture unique réduit les délais d'attente et accélère les paiements.

la consolidation en temps réel de toutes les règles et transactions commerciales pour créer une facture unique réduit les délais d'attente et accélère les paiements. Plus de litiges : tous les participants peuvent désormais gérer efficacement les processus complexes d'expédition, de facturation, de paiement et de règlement, tout en réduisant au minimum le temps non productif consacré aux litiges et aux rapprochements.

tous les participants peuvent désormais gérer efficacement les processus complexes d'expédition, de facturation, de paiement et de règlement, tout en réduisant au minimum le temps non productif consacré aux litiges et aux rapprochements. Réduction des coûts : les coûts liés à l'administration et aux technologies d'entreprise de toutes les parties sont réduits grâce à une plus grande efficacité.

les coûts liés à l'administration et aux technologies d'entreprise de toutes les parties sont réduits grâce à une plus grande efficacité. Amélioration de la budgétisation et de la planification : des données précises et fournies en temps réel peuvent désormais être utilisées pour améliorer l'analyse et la modélisation prédictive.

Ces avantages sont possibles grâce aux caractéristiques inhérentes à la technologie de la blockchain qui permet de stocker des données partagées, immuables et très vérifiables dans un registre sécurisé et partagé. On parle depuis longtemps d'utiliser la technologie de la blockchain dans le cadre industriel, mais il s'agit ici de la première mise en œuvre pratique à grande échelle et elle démontre clairement les avantages considérables que présente la blockchain. De plus, cette plateforme est utilisée dans un domaine essentiel aux activités de Walmart Canada, à savoir sa chaîne d'approvisionnement, et il lui a fallu respecter les plus hauts niveaux de sécurité et de test.

Alors que les réseaux de transport sont de plus en plus interconnectés et que des dispositifs informatiques d'Internet des objets (IdO) sont incorporés aux produits, une énorme quantité de données est générée et doit être gérée et intégrée. Ce travail s'avère particulièrement difficile quand il implique diverses parties au sein de grandes sociétés dans lesquelles les informations peuvent être stockées et utilisées sur des systèmes d'exploitation différents et fragmentés. Dans un réseau de transport, par exemple, il y a pour chaque camion environ 170 coûts variables associés aux points de données tels que les données du système de géolocalisation (GPS), les contrats, les expéditions et les informations comptables. Bien que les avantages d'interconnecter toutes les parties soient énormes, il se peut que les systèmes informatiques existants ne parviennent pas à suivre face à la nécessité de gérer toutes les informations générées. Les solutions basées sur la blockchain permettent de pallier ce problème.

À propos de DLT Labs™ Inc.

DLT Labs™ est un leader mondial dans le développement et la fourniture de solutions et de technologies de blockchain d'entreprise, ainsi qu'un pionnier dans la création et la mise en œuvre de normes pour le développement d'applications. Sa plateforme phare, DL Asset Track™, est une plateforme entièrement modulaire dotée d'une interface graphique intuitive spécialement conçue pour la gestion de la chaîne logistique. Hautement sécurisée, elle permet d'enregistrer les transactions et les interactions numériques de manière transparente, robuste, vérifiable et efficace. Elle enregistre et met à jour toutes les transactions en temps réel et permet à des participants autorisés d'accéder à ces informations. Grâce à sa longue expérience en matière d'innovation et à son groupe d'experts de la blockchain chevronnés, l'un des plus importants du monde, DLT Labs™ permet d'innover et de transformer des processus complexes impliquant plusieurs parties. Suivez l'actualité de la société sur DLTLabs.com et @dltlabs.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite à travers tout le Canada une chaîne de magasins qui ne cesse de croître et qui compte actuellement plus de 400 succursales et sert plus de 1,2 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne phare de Walmart Canada, walmart.ca, est consulté chaque jour par 750 000 clients. Avec plus de 85 000 collaborateurs, Walmart Canada est l'un des plus importants employeurs du Canada et figure parmi les dix marques les plus influentes du pays. Le vaste programme de philanthropie de Walmart Canada vise à aider les familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, Walmart Canada a collecté et versé plus de 400 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Pour plus d'informations, consultez walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et @walmartcanada.

Pour toute demande de renseignement, les médias sont invités à contacter : DLT LABS™ – Loudon Owen, PDG – 416-518-6355 – loudon.owen@dltlabs.com ; Walmart Canada – Adam Grachnik – Adam.Grachnik@walmart.com

