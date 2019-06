Walmart China refuerza la seguridad alimentaria con la tecnología de cadena de bloques de VeChainThor

PEKÍN, 26 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- El 25 de junio, Walmart China, junto con la Asociación de Cadenas y Franquicias de China (CCFA), PwC, Inner Mongolia Kerchin Co., Ltd., y VeChain, presentó la Plataforma de Seguimiento de Cadena de Bloques de Walmart China, construida a partir de la cadena de bloques VeChainThor en el Seminario de desarrollo del sistema de seguimiento de la semana de seguridad publicitaria de productos de China de 2019. Este seminario lo organizaron conjuntamente Walmart China y la CCFA en Pekín.