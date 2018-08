Waluta cyfrowa SKB (SAKURA BLOOM) ogłasza wprowadzenie tokenów SKB na medycynę regeneracyjną

– Opracowaliśmy rewolucyjny program, który pozwala użytkownikom tokenów SKB na uzyskanie dostępu do przełomowej technologii medycyny regeneracyjnej – podał do wiadomości Takakazu Hirono, prezes firmy NEGTEC Co., Ltd i twórca kryptowaluty SAKURA BLOOM (SKB).

Urządzenie oddzielania komórek z pozytywnym odczynnikiem CD34 znane jako CliniMACS wspierane jest przez Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Zabezpieczenia Społecznego jako „wyznaczony system badań przełomowych" i pozwala użytkownikom tokenów SKB na dostęp do przełomowych urządzeń CliniMACS na potrzeby zdrowotne przez wykorzystanie tokenów SKB.

Firma NEGTEC Co., Ltd. założyła inwestycyjną spółkę podległą w 100% posiadaniu na Dream Kicker jako katalizator wsparcia przy wykorzystaniu waluty ERC20Token SKB. – Użyliśmy Dream Kicker do wprowadzenia medycyny regeneracyjnej CliniMACS przy użyciu komórek pozytywnych CD34 ponieważ wierzymy, że wiele instytucji zdrowotnych będzie korzystać z tej technologii i będzie posługiwać się walutą SKB jako środkiem płatności – dodał prezes Hirono.

Firma jest przekonana co do tego, że leczenie za pomocą medycyny regeneracyjnej jest potrzebne I pożądane przez konsumentów. Po wprowadzeniu tej przełomowej technologii przez instytucje zdrowotne w Japonii użytkownicy tokenów SKB z całego świata mogą korzystać z medycyny regeneracyjnej CliniMACS i płacić tokenami SKB.

Takie rozwiązanie pozwala na prosty i przełomowy dostęp do medycyny regeneracyjnej. Pokazany na zdjęciu zegarek monitorowania zdrowia SKB nagradza użytkowników tokenami SKB za śledzenie zdrowej aktywności, w tym chodzenia, biegania i innych typów aktywności fizycznej. – Jednym z naszych głównych celów jest wspieranie użytkowników w zachowaniu zdrowego, aktywnego stylu życia – dodał Hirono.

Tokeny SKB gromadzone przez użytkowników przez korzystanie z zegarka SKB przechowywane są w portfelu cyfrowym SKB, co pozwala użytkownikom na przesyłanie i otrzymywanie tokenów SKB za usługi, w tym medycyny regeneracyjnej.

Dzisiejsza konferencja prasowa dostępna jest w serwisie YouTube pod poniższymi łączami:

Wersja angielska



https://www.youtube.com/watch?v=iZiUTaS5ASM

Wersja japońska



https://www.youtube.com/watch?v=puOsBCgQrzo

Wersja koreańska



https://www.youtube.com/watch?v=fyZ9e_1CzIo

Wersja chińska



https://www.youtube.com/watch?v=BN0A4P-DiRU

„NEGTEC to nie tylko firma, która zarządza wirtualną walutą. Wykorzystując wirtualną walutę SKB tworzymy przyszłość, w której wiele usług będzie bardziej dostępnych."

