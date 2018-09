Wanchain rejoint Hyperledger et se concentre sur l'interopérabilité de la blockchain

Wanchain soutient désormais le projet blockchain de premier plan en code source ouvert de la Fondation Linux

AUSTIN, Texas, 27 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Wanchain, la principale blockchain publique au monde axée sur l'interopérabilité, est ravie d'annoncer qu'elle a rejoint Hyperledger, un effort collaboratif en code source ouvert porté par la Fondation Linux et créé pour faire progresser les technologies blockchain intersectorielles (voir le communiqué de presse d'Hyperledger ici). Parmi les derniers membres généraux à rejoindre la communauté, on compte FedEx, Honeywell International Inc. et Constellation Labs. Wanchain rejoint d'autres membres d'Hyperledger tels qu'IBM, Baidu, Accenture, Intel, Oracle et Deloitte.

« Nous sommes honorés d'associer nos forces à l'écosystème Hyperledger et nous nous réjouissons de travailler avec ses membres estimés à l'élaboration d'une norme ouverte et universelle pour la technologie des registres distribués », a déclaré Jack Lu, fondateur et PDG de Wanchain. « Notre passion pour les solutions cross-chain ou interchaînes (solutions qui connectent différentes blockchains) vient de notre conviction dans le fait que, afin de réaliser le plein potentiel de la blockchain, les chaînes qui forment l'écosystème blockchain élargi doivent pouvoir se connecter et interagir entre elles sans effort. La communauté Hyperledger partage cette vision et nous sommes ravis de travailler étroitement avec ses membres afin d'atteindre notre objectif commun et aider à faire avancer tout le secteur. »

En tant que membre de la communauté Hyperledger, Wanchain cherchera à faire progresser les capacités interchaînes de l'écosystème Hyperledger élargi. L'équipe de Wanchain travaillera en étroite collaboration avec les communautés Hyperledger Quilt et Hyperledger Indy sur le développement des solutions d'interopérabilité.

À propos de Wanchain

Wanchain est un écosystème blockchain qui travaille pour permettre l'échange d'actifs numériques interchaînes entre différentes blockchains en tirant parti des smart contracts et des systèmes de protection de la vie privée. Wanchain a récemment annoncé qu'il avait atteint une autre étape importante, à savoir le lancement des essais pour Wanchain 3.0, la dernière version de la plateforme Wanchain. Le lancement de produit Wanchain 3.0 comprend une fonctionnalité interchaînes avec Bitcoin, ce qui fait de Wanchain la première et seule blockchain qui soit interopérable avec Bitcoin et Ethereum en s'appuyant sur des calculs multipartites sécurisés. Plus d'informations sur l'adhésion de Wanchain à Hyperledger sont disponibles à l'adresse ici.

