Wang Lao Ji visa presença mundial com a abertura de um museu temático do chá de ervas em Nova York

Como a mais antiga marca chinesa de bebidas de chás de ervas, a Wang Lao Ji, que foi fundada em 1828, ganhou enorme popularidade na China como uma bebida saudável. Em 2018, ela alcançou mais de 20 bilhões de yuanes (US$ 2,88 bilhões) em vendas na China.

Nos últimos anos, a marca – guiada pela estratégia mundial de branding e pela ideia da inovação tecnológica – tem estado presente em diversos eventos internacionais, desde os fóruns de verão e de inverno de Davos até o Fórum da Fortune Global. Em todo o mundo, a Wang Lao Ji chama a atenção de um número cada vez maior de consumidores e transmite a cultura e os benefícios de saúde dos chás de ervas chineses.

Com um sistema de comercialização de produtos no exterior melhorado, a Wang Lao Ji hoje em dia distribui suas mercadorias em 60 países e regiões do mundo. Com dezenas de milhões de yuanes em valores de exportação e crescimento anual em torno de 30%, os EUA se tornaram o segundo maior mercado para a empresa, depois da região continental chinesa.

"O primeiro museu da Wang Lao Ji no exterior, em Nova York, vai aprofundar o entendimento dos consumidores sobre a cultura chinesa do chá de ervas e, mais importantemente, levar a marca chinesa de 190 anos para o mundo", disse Ye Jizeng, vice-gerente-geral da Guangzhou Wang Lao Ji Great Health Industry Co.,Ltd.

Os museus temáticos são bem modernos em seu exterior, mas possuem expressivas características chinesas no interior – onde uma exposição multimídia vai apresentar o passado brilhante da marca de 190 anos e os sucessos alcançados. Para arrematar, abundantes registros históricos e exposição física vão fornecer uma experiência imersiva, que permite que os visitantes apreciem uma cultura mais inovadora e exclusiva dos chás de ervas chineses.

No interior do museu há uma loja de chás de ervas instantâneos da marca Wang Lao Ji, onde bebidas instantâneas da moda de vários sabores são oferecidas aos consumidores, de modo que eles possam sentir um gosto autêntico da China. Com padrões de consumo social que se atualizam, conceitos de estilo de vida saudável como o natural e o botânico estão se tornando cada vez mais amplamente aceitos no mundo, inaugurando assim uma nova era das bebidas de ervas nutritivas. Como a precursora da indústria de chás de ervas da China, a Wang Lao Ji levou o país a tornar marcas domésticas mais internacionalizadas.

Neste novo ponto de partida histórico, a Wang Lao Ji preparou um plano de dez anos para um melhor desenvolvimento. A empresa vai continuar a defender um estilo de vida que seja saudável e auspicioso e atenderá às necessidades dos consumidores na busca de vida saudável. Enquanto fortalece o setor de chás de ervas, seu principal negócio, ela vai simultaneamente fazer um plano geral para a área da dos drinks energéticos à base de plantas – com a meta de se tornar a líder mundial do setor.

"Mais à frente, a Wang Lao Ji deverá criar museus do chá em 56 cidades de todo o mundo, com o objetivo de mundialmente promover a benéfica e auspiciosa bebida e de espalhar a cultura chinesa. Ao fazer isso, ela poderá levar adiante o mercado do consumo de bebidas saudáveis à base de ervas", disse Chen Weiping, gerente-geral assistente da Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited.

FONTE Guangzhou Wang Lao Ji Great Health Industry Co.,Ltd.

