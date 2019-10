Warply intègre Start Path de Mastercard

C'est grâce à sa solution innovante Payments Keyboard que Warply a intégré le programme Start Path. Ce clavier mobile natif exploite la compréhension du langage naturel et apporte des services de finance et de règlement personnalisés, tels que paiements mobiles et transactions P2P au moyen d'applis de messagerie.

L'appli Payments Keyboard prend déjà en charge diverses opérations bancaires : p2p, p2b et paiements en temps réel, avec carte ou initiés par le payeur, microprêts et micro-assurance. L'appli se démarque par son orientation client et par son modèle de partenariat financier.

Pendant les six mois du programme Start Path, Warply bénéficiera d'une assistance opérationnelle, d'une expertise technologique, d'un engagement commercial avec l'écosystème international de Mastercard et aura la possibilité d'obtenir un investissement stratégique.

« Lorsque des sociétés collaborent avec des startups, elles encouragent l'innovation qui mène à la création et au succès de solutions réelles », déclare Amy Neale, directrice générale adjointe et responsable mondiale de Mastercard Start Path. « Mastercard parcourt le globe à la recherche de startups exceptionnelles comme Warply prêtes à se développer et à transformer l'avenir du commerce. »

« Notre but est de faire de Warply Payments Keyboard une plateforme de services financiers intuitive intégrée aux applis de réseaux sociaux et de discussion. Pour accélérer la diffusion de cette expérience originale, nous lancerons une appli clavier propriétaire orientée client d'ici le deuxième trimestre 2020, s'appuyant sur l'écosystème Mastercard et l'infrastructure d'interface API PSD2 de nos partenaires financiers. Nous sommes ravis de rejoindre le programme Start Path, car il accompagne le premier tour de financement prévu pour Payments Keyboard. »

À propos de Warply

Warply est l'une des plus grandes sociétés européennes dans le domaine des paiements en ligne et de la fidélisation, opérant en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique, en Inde et dans trois autres pays, où elle propose des solutions innovantes en matière de fidélisation et de gestion de la relation client, de paiements et de services bancaires mobiles. Plusieurs fois récompensée, la société Warply est aujourd'hui établie dans le secteur du marketing dans le cloud et des paiements en ligne, nommée en 2019 et pour la quatrième année consécutive « Société mobile innovante de l'année ».

Pour en savoir plus, visitez le site : www.warp.lyhttps://warp.ly/keyboard-payments

Contact :

Maria Patsi

+30-210-323-4175

info@warp.ly

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1009011/Warply_mastercard.jpg

Related Links

https://www.warp.ly/



SOURCE Warply