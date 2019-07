Warren Buffett et Justin Sun vont faire une apparition publique conjointe

SAN FRANCISCO, 9 juillet 2019 /PRNewswire/ -- La TRON Foundation va tenir une conférence de presse le 25 juillet à 10 h (HNP) au Nasdaq Entrepreneurial Center de San Francisco, en Californie.

Warren Buffett, investisseur milliardaire et PDG de Berkshire Hathaway, et Justin Sun, fondateur de la plateforme de chaîne de blocs TRON et PDG de BitTorrent, leader de la diffusion poste-à-poste, participeront à l'événement. Ils donneront tous deux un aperçu de leurs points de vue sur la chaîne de blocs et les cryptomonnaies et apporteront un éclairage quant à leurs attentes vis-à-vis de la teneur des conversations privées qui animeront le Power Of One Lunch au restaurant Quince plus tard dans l'après-midi.

M. Sun a dépensé la somme record de 4 567 888 $ pour remporter la mise aux enchères du Power Of One Lunch organisée au profit de la GLIDE Foundation, un organisme à but non lucratif sis à San Francisco. La présidente-directrice générale de la fondation, Karen Hanrahan, sera également présente sur scène aux côtés de MM. Buffet et Sun et répondra aux questions des représentants des médias. Les journalistes inscrits pourront poser des questions aux trois intervenants.

La présente invitation est destinée aux représentants de médias dûment accrédités. L'ouverture des portes aura lieu à 9 h pour une réception privée autour d'un petit-déjeuner. La conférence de presse officielle commencera à 10 h. Les demandes d'entrevue privée en personne doivent être déposées au minimum trois jours ouvrables avant la conférence de presse.

Une autre conférence de presse se tiendra à l'issue du Power of One Lunch au 301, rue Howard, à 16 h 30 (HNP). Justin Sun évoquera les temps forts de son déjeuner avec Warren Buffet et sera en mesure d'accorder des entrevues individuelles.

Les représentants des médias accrédités seront également invités à participer à la Power of One TRON After Party qui se tiendra sur la terrasse du toit de l'hôtel VIA.

Pour participer à l'un ou l'autre des événements médiatiques susmentionnés, veuillez le remplir le formulaire d'inscription en ligne.

La conférence de presse sera diffusée en ligne sur la page Facebook de la TRON Foundation.

ORATEURS DONT LA PRÉSENCE A ÉTÉ CONFIRMÉE

Justin Sun , fondateur de TRON, PDG de BitTorrent

