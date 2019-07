Warren Buffett y Justin Sun realizarán presentación pública conjunta

SAN FRANCISCO, 8 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- La organización TRON Foundation llevará a cabo una conferencia de prensa el 25 de julio a las 10:00 AM PST en Nasdaq Entrepreneurial Center en San Francisco, California.

El evento contará con la presencia de Warren Buffett, inversor multimillonario y CEO de Berkshire Hathaway, y Justin Sun, fundador de la plataforma de blockchain TRON y CEO de la firma líder en transmisión punto a punto BitTorrent. Ambos brindarán sus perspectivas sobre la tecnología blockchain y las criptomonedas y hablarán sobre las expectativas respecto de conversaciones privadas que se mantendrán en el almuerzo Power Of One, a realizarse en el restaurante Quince ese día.

Sun ofertó la cifra récord de $4.567.888 para ganar la subasta del evento Power Of One Lunch a beneficio de la organización sin fines de lucro GLIDE Foundation, ubicada en San Francisco. Karen Hanrahan, Presidente y CEO de GLIDE Foundation, también compartirá el escenario con Buffett y Sun y responderá preguntas de los medios. Los periodistas registrados tendrán la oportunidad de hacer preguntas a los tres oradores.

Esta invitación está dirigida a representantes autorizados de los medios. El ingreso será a partir de las 9:00 a.m. para una recepción privada con desayuno. La conferencia de prensa oficial comenzará a las 10:00 a.m. Las entrevistas individuales en persona deben solicitarse al menos tres días hábiles antes de la conferencia de prensa.

Se realizará una conferencia de prensa adicional después del almuerzo Power of One, y dicha conferencia tendrá lugar en 301 Howard Street a las 4:30 PM PST. Justin Sun compartirá los aspectos principales de su almuerzo con Warren Buffett y estará disponible para entrevistas individuales.

Los representantes autorizados de los medios también están invitados a asistir a la fiesta posterior Power of One TRON After Party, que se realizará en la terraza del Hotel VIA.

Para asistir a cualquiera de los eventos para medios mencionados más arriba, sírvase completar el siguiente formulario de inscripción en línea.

La conferencia de prensa será transmitida por internet en la página de Facebook de TRON Foundation.

ORADORES CONFIRMADOS

Justin Sun , Fundador de TRON, CEO de BitTorrent

, Fundador de TRON, CEO de BitTorrent Warren Buffett , CEO de Berkshire Hathaway

, CEO de Berkshire Hathaway Karen Hanrahan , Presidente y CEO, The GLIDE Foundation

