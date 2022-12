WARREN HENRY AUTO GROUP ABRE LINCOLN NORTH MIAMI

NORTH MIAMI, Florida, 15 de diciembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Warren Henry Auto Group, uno de los principales grupos automotrices de Florida en marcas de automóviles de lujo y prémium, anunció hoy la apertura de Lincoln North Miami. El concesionario de Lincoln operará en la sede central de Warren Henry Auto Group en Biscayne Blvd, North Miami, donde también hay concesionarios Jaguar Land Rover y Warren Henry INFINITI.

Mientras se construye el nuevo concesionario independiente, Lincoln North Miami operará temporalmente en la sala de exhibición del segundo piso en las instalaciones de 800,000 pies cuadrados del grupo automotriz. Spring Engineering, Inc está supervisando el diseño de la vitrina de 6,000 pies cuadrados, que está programada para abrir en el otoño de 2023 y se ubica adyacente al concesionario Warren Henry INFINITI.

La adquisición de Lincoln es un gran logro para la compañía, porque es el único concesionario autorizado de Lincoln dentro de un radio de 20 millas. Este lanzamiento brindará empleos adicionales en la comunidad de North Miami, así como nuevos clientes al negocio. Lincoln es la marca automotriz prémium de Ford Motor Company y se dedica a producir vehículos atractivos con una experiencia de propiedad extraordinaria. Mientras Lincoln celebra su primer centenario, espera mantener su impulso a nivel mundial y ampliar su compromiso con la electrificación. Mientras Warren Henry Automotive Group se prepara para la transición hacia el futuro eléctrico de la industria automotriz, la adquisición de Lincoln constituye otro paso en esa dirección.

"Estamos seguros de que Lincoln tendrá éxito en el área de North Miami, al proporcionar una nueva flota de vehículos de lujo a Warren Henry Automotive Group y su comunidad circundante", afirmó Larry Zinn, gerente general ejecutivo de Warren Henry Auto Group. La organización se enorgullece de que Lincoln se sume a su cartera de marcas automotrices, y esta incorporación la convierte en la 17.a compañía automotriz que forma parte de Warren Henry Auto Group.

Acerca de Warren Henry Auto Group

Warren Henry Auto Group, fundado en 1976, es uno de los grupos de concesionarios de propiedad familiar y privada de más larga data en Florida. La compañía está compuesta por casi 500 empleados, 6 tiendas minoristas diferentes y 17 marcas de lujo y prémium, entre las que se incluyen Jaguar, Land Rover, INFINITI, Audi, Lamborghini, Bugatti, Hennessey, Koenigsegg, Toyota, Ford, Lincoln, Chrysler, Dodge, Jeep, RAM, Icon y Vespa.

Enraizada en sus valores y visión centrales originales, la compañía se enorgullece de ofrecer un servicio excepcional al cliente, crear un entorno de trabajo superior para sus empleados y apoyar las causas locales en las comunidades donde presta servicios. Warren Henry Auto Group ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre los que se incluyen ser nombrado Best Dealership to Work for por Automotive News, ser galardonado por J.D. Power como Dealer of Excellence y ser reconocido por la South Florida Business Journal Philanthropy List. La sede central de la compañía se encuentra en 2300 NE 151st Street, en North Miami. Para obtener más información, llame al (305) 690-6006 o visite www.warrenhenryauto.com.

FUENTE Warren Henry Automotive Group

