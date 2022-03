Warwick complète l'ensemble Belgravia avec l'acquisition du portefeuille Mozart

Le portefeuille diversifié, appelé à juste titre le portefeuille Mozart, comprend un mélange attrayant d'unités avec un potentiel important de valorisation par la rénovation et l'extension des logements existants.

Défini par des bâtiments géorgiens et une excellente offre commerciale de quartier, le portefeuille Mozart comprend un mélange de tailles d'appartements et offre une gamme d'options pour les locataires actuels et futurs.

L'achat est conforme à la stratégie de Warwick d'acquérir des investissements en pleine propriété avec un potentiel de valeur ajoutée et constitue un complément solide à la propriété existante de Warwick de neuf maisons en propriété franche à proximité dans un lotissement fermé sur St Barnabas Street à Belgravia.

Depuis la finalisation de l'achat, Warwick a augmenté le taux d'occupation, amélioré les loyers et a commencé les travaux de conception afin d'optimiser les unités pour un repositionnement à long terme.

Andrew J. Chrysostomou, directeur général principal pour le Royaume-Uni :

Cet achat complète un triplé de transactions pour nous au cours des six derniers mois. Nous continuons à consolider de manière proactive nos actifs dans le centre de Londres, avec l'objectif de devenir l'un des dix premiers propriétaires privés de la capitale.

Kate Richard, fondatrice et PDG :

Le portefeuille Mozart est une acquisition « unique en son genre » qui soutient notre stratégie de constitution d'un portefeuille exceptionnel de propriétés multifamiliales et unifamiliales de haute qualité dans le centre de Londres. Nous possédons maintenant 14 immeubles à Belgravia, ce qui fait de nous un investisseur engagé à long terme dans le quartier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1763400/WIG_Ebury_Street.jpg

SOURCE Warwick Investment Group