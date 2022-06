Warwick consolida coleção Mayfair com adição da Green Street ao portfólio

Com um portfólio de aluguel em 21 edifícios, sob sua marca emergente de aluguel, a Warwick agora é uma importante proprietária privada de imóveis em Mayfair e Belgravia e tem o objetivo de se tornar uma das dez principais proprietárias privadas de imóveis na capital do Reino Unido.

O portfólio da Green Street é composto por dois edifícios vitorianos de tijolos vermelhos no centro de Mayfair e marca a primeira vez que os edifícios foram comercializados. Os dois edifícios totalizam quase mil metros quadrados de acomodações residenciais que variam de um a três quartos em apartamentos multifamiliares.

A compra é altamente estratégica para a Warwick, devido à proximidade com sua recente compra fora do mercado do histórico edifício multifamiliar no endereço 13/13A North Audley Street.

A estratégia de aquisição é coerente com a consolidação de clusters de grandes edifícios em bairros centrais para criar um portfólio diversificado de escala em toda a região central de Londres.

Andrew J. Chrysostomou, diretor administrativo sênior para o Reino Unido, disse:

Identificamos o portfólio da Green Street como uma meta importante após nossa aquisição da North Audley Street. Os ativos da Green Street representam uma grande adição tanto a nossas propriedades em Mayfair quanto a nosso portfólio em geral. Temos um pipeline saudável de mais de 100 milhões de libras e continuamos a direcionar adições complementares para o portfólio.

Kate Richard, fundadora e CEO, disse:

Em Prime Central London, o recente aumento na demanda está ocorrendo no contexto de um fornecimento especialmente rígido de residências no total. Continuamos a ver uma demanda robusta de inquilinos, combinada com limitações no fornecimento, como um contexto positivo para a trajetória de valores de aluguel nas residências multifamiliares do centro de Londres, mesmo no contexto de um macro-ambiente desafiador.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1850457/Greenstreet_Mayfair.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/897718/Warwick_Group_Logo.jpg

FONTE Warwick Investment Group

