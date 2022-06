Warwick consolide son portefeuille de Mayfair avec une acquisition sur Green Street

Avec un portefeuille locatif réparti sur 21 bâtiments, et sous sa nouvelle marque de location, Warwick est désormais un propriétaire privé clé des quartiers de Mayfair et de Belgravia, avec l'objectif de devenir l'un des 10 principaux propriétaires privés de la capitale britannique.

Le portefeuille de Green Street est composé de deux bâtiments en brique rouge victorienne en propriété franche au cœur de Mayfair qui font l'objet d'achats pour la toute première fois. Les deux bâtiments représentent près de 930 mètres carrés de logements résidentiels, avec des appartements multifamiliaux allant du studio au quatre pièces.

L'achat est hautement stratégique pour Warwick étant donné sa proximité avec leur récent achat hors marché de l'immeuble multifamilial historique au 13/13A North Audley Street.

La stratégie d'acquisition vise à consolider les groupes de grands bâtiments dans les quartiers centraux pour créer un portefeuille diversifié de grande ampleur au centre de Londres.

Andrew J. Chrysostomou, directeur général principal pour le Royaume-Uni, a déclaré :

« Nous avons identifié le portefeuille de Green Street comme une cible clé après notre acquisition de North Audley Street. Les actifs de Green Street sont une excellente extension de nos propriétés de Mayfair et de notre portefeuille dans son ensemble. Nous disposons d'un solide portefeuille de plus de 100 millions de livres sterling et nous continuons de cibler de nouvelles extensions de notre portefeuille. »

Kate Richard, fondatrice et PDG :

« Au cœur de Londres, l'augmentation récente de la demande se produit dans le contexte d'un approvisionnement remarquablement inextensible de l'offre totale de logements. Nous continuons de voir la forte demande de location, associée à des contraintes d'offres, comme un contexte positif pour la trajectoire des valeurs locatives des logements multifamiliaux dans le centre de Londres, malgré un contexte macroéconomique compliqué. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1849917/Greenstreet_Mayfair.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/897718/Warwick_Group_Logo.jpg

SOURCE Warwick Investment Group