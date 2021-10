Warwick Investment Group conclui negócio na Belgravia

LONDRES, 20 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- O Warwick Investment Group adquiriu um condomínio fechado de nove casas de propriedade plena no bairro londrino de Belgravia como parte de sua estratégia de consolidação de imóveis residenciais no Reino Unido.

O St Barnabas Mews é um forte complemento à estratégia de valor agregado do Warwick, que está concentrada em criar espaços adequados para locação de longo prazo, adequando os imóveis para a vida pós-pandemia com áreas externas adicionais para que os residentes desfrutem durante todo o ano. Esses imóveis contam com qualificações ambientais de primeiro nível e o Warwick se comprometeu em realizar investimentos futuros para alcançar a maior eficiência energética possível até o final de 2022.

O St Barnabas Mews é uma das três aquisições às quais o Warwick recentemente acertou a compra, e compreende 50 unidades nas regiões de Mayfair e Belgravia. A empresa acredita que agora é uma das maiores proprietárias privadas em Belgravia.

O empreendimento consiste de nove casas em um condomínio fechado com estacionamento subterrâneo no coração de Belgravia, desenvolvido em 2008.

O Warwick administrará as residências de forma proativa de acordo com sua própria marca de locação, e planeja aproveitar as atuais oportunidades de reforma em todo o portfólio.

Para Andrew Chrysostomou, diretor administrativo sênior do Reino Unido:

O St Barnabas Mews beneficia-se do espaço externo e de um estacionamento subterrâneo seguro dentro do ambiente de um condomínio fechado. Em combinação com sua localização privilegiada em Belgravia e a uma curta distância de Elizabeth Street e King's Road, acreditamos que esses ativos estão bem posicionados para capturar o aumento na demanda de locações após a flexibilização das restrições de viagens e o retorno gradual ao escritório.

Kate Richard, fundadora e CEO:

O St Barnabas Mews é um complemento perfeito para o nosso portfólio por seu tamanho, sua localização e suas possíveis melhorias. A propriedade corresponde exatamente ao que estamos buscando para consolidar em nossa plataforma residencial do Reino Unido. Estamos entusiasmados em adicionar este portfólio de propriedade exclusiva, que não é comercializado há mais de 300 anos, à nossa plataforma multifamiliar, à medida que consolidamos o produto imobiliário no centro de Londres sob nossa marca de locação residencial.

