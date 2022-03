Warwick vervollständigt Belgravia-Ensemble mit dem Erwerb des Mozart-Portfolios

Das breit gefächerte Portfolio, das den treffenden Namen Mozart Portfolio trägt, umfasst eine attraktive Mischung von Einheiten mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial durch Sanierung und Erweiterung der bestehenden Räumlichkeiten.

Das Mozart-Portfolio, das durch georgianische Gebäude und ein hervorragendes Einzelhandelsangebot in der Nachbarschaft geprägt ist, umfasst eine Mischung von Wohnungsgrößen und bietet eine Reihe von Optionen für bestehende und zukünftige Mieter.

Der Kauf steht im Einklang mit Warwicks Strategie, Eigentumswohnungen mit Wertsteigerungspotenzial zu erwerben, und ist eine gute Ergänzung zu Warwicks bestehendem Besitz von neun Eigentumswohnungen in einem nahegelegenen Gated Mews in der St Barnabas Street in Belgravia.

Seit dem Abschluss des Kaufs hat Warwick die Belegung erhöht, die Mieten verbessert und mit den Planungsarbeiten zur Optimierung der Einheiten für eine langfristige Neupositionierung begonnen.

Andrew J. Chrysostomou, UK Senior Managing Director:

Mit diesem Kauf haben wir in den letzten sechs Monaten einen Hattrick erzielt. Wir setzen die proaktive Konsolidierung von Vermögenswerten im Zentrum Londons fort, mit dem Ziel, zu den Top 10 der privaten Vermieter in der Hauptstadt zu gehören.

Kate Richard, Gründerin und Geschäftsführerin:

Das Mozart-Portfolio ist eine einmalige Akquisition, die unsere Strategie unterstützt, ein herausragendes Portfolio von hochwertigen Mehr- und Einfamilienhäusern im Zentrum Londons aufzubauen. Wir besitzen jetzt 14 Gebäude in Belgravia und sind damit ein engagierter langfristiger Investor in diesem Viertel.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1763400/WIG_Ebury_Street.jpg

SOURCE Warwick Investment Group