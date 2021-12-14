Warwick вносит жемчужину Мейфэр в портфолио многоквартирных малоэтажных домов Лондона
Dec 14, 2021, 09:07 ET
ЛОНДОН, 14 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- Warwick Investment Group приобрела историческое и редкое многоквартирное здание по адресу 13/13a Норт-Одли-стрит в лондонском районе Мейфэр. Эта покупка последовала за недавним приобретением компанией Warwick девяти индивидуальных домов в Белгравии в начале этого года.
Здание в Мейфэр не является историческим памятником и было приобретено лондонским подразделением Warwick в рамках внерыночной и частной сделки непосредственно с продавцом.
Покупка недвижимости на Норт-Одли-стрит — вторая за три месяца покупка компании, ориентированная на основные активы в местах с потенциалом увеличения стоимости. Компания Warwick уже приступила к проектировочным работам для оптимизации здания в целях его долгосрочной реконструкции.
Здание расположено в северной части района Мейфэр между площадью Гросвенор и Оксфорд-стрит. В большинстве квартир имеется придомовая территория и открывается прямой вид на Гайд-парк.
Компания Warwick проводит активную консолидацию жилых объектов в центре Лондона под своим новым брендом аренды с целью войти в десятку ведущих владельцев недвижимости в столице.
Эндрю Крисостому (Andrew Chrysostomou), старший управляющий директор по Великобритании:
Эта покупка является важным дополнением к нашему портфолио с точки зрения местоположения и дополнительной привлекательности. В настоящее время мы являемся ключевыми домовладельцами как в районе Мейфэр, так и в Белгравии в центре Лондона.
Кейт Ричард (Kate Richard), учредитель и глава компании:
Норт-Одли-стрит является исторически богатым районом, и мы с нетерпением ждем возможности перепрофилировать здание таким образом, чтобы удовлетворить растущий спрос на аренду по всему Лондону под нашим собственным брендом аренды.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1707860/Audley_photo.jpg
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SOURCE Warwick Investment Group
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