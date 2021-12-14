Warwick вносит жемчужину Мейфэр в портфолио многоквартирных малоэтажных домов Лондона

Покупка недвижимости на Норт-Одли-стрит — вторая за три месяца покупка компании, ориентированная на основные активы в местах с потенциалом увеличения стоимости. Компания Warwick уже приступила к проектировочным работам для оптимизации здания в целях его долгосрочной реконструкции.

Здание расположено в северной части района Мейфэр между площадью Гросвенор и Оксфорд-стрит. В большинстве квартир имеется придомовая территория и открывается прямой вид на Гайд-парк.

Компания Warwick проводит активную консолидацию жилых объектов в центре Лондона под своим новым брендом аренды с целью войти в десятку ведущих владельцев недвижимости в столице.

Эндрю Крисостому (Andrew Chrysostomou), старший управляющий директор по Великобритании:

Эта покупка является важным дополнением к нашему портфолио с точки зрения местоположения и дополнительной привлекательности. В настоящее время мы являемся ключевыми домовладельцами как в районе Мейфэр, так и в Белгравии в центре Лондона.

Кейт Ричард (Kate Richard), учредитель и глава компании:

Норт-Одли-стрит является исторически богатым районом, и мы с нетерпением ждем возможности перепрофилировать здание таким образом, чтобы удовлетворить растущий спрос на аренду по всему Лондону под нашим собственным брендом аренды.

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SOURCE Warwick Investment Group