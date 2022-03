Wasabi Technologies ouvre sa première région de stockage allemande à Francfort pour favoriser son expansion européenne et mondiale

La forte croissance des données alimente le marché allemand du stockage dans le cloud : Le site de stockage de Francfort aide Wasabi Technologies à répondre à la demande croissante de souveraineté des données et de solutions de stockage flexibles.

BOSTON et FRANCFORT, Allemagne, 14 mars 2022 /PRNewswire/ -- Wasabi Technologies, la société de stockage dans le cloud, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de sa première région de stockage allemande à Francfort, en Allemagne. Avec cette étape, l'entreprise répond à la demande toujours croissante de stockage flexible et assure une plus grande proximité avec les clients allemands ainsi qu'avec les partenaires qui recherchent des solutions conformes et sûres dans leur propre pays. Après l'annonce récente de l'implantation à Paris, le nouveau site de Francfort marque la prochaine étape de la croissance continue de Wasabi à l'échelle mondiale.

La quantité de données dans les municipalités, les écoles et les entreprises de toutes tailles augmente régulièrement et rapidement dans toute l'Allemagne en raison d'une innovation accrue, de nouvelles solutions de villes intelligentes et d'une numérisation généralisée dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Par conséquent, la demande de stockage dans le cloud augmente régulièrement dans la région. En outre, les diverses réglementations de l'UE et des pays en matière de protection et de souveraineté des données renforcent le besoin de solutions locales de stockage des données. Le nouveau site de stockage de Wasabi est basé dans le hub Equinix de Francfort, ce qui permet non seulement à Wasabi de répondre à ces préoccupations de souveraineté des données en Allemagne, mais aussi de bénéficier de normes rigoureuses de gestion environnementale et énergétique.

« Le marché allemand du cloud connaît une croissance rapide. L'expansion de Wasabi à Francfort nous permet de répondre à la demande croissante dans cette région, tout en atténuant les préoccupations liées à la souveraineté des données. Nous poursuivons notre croissance dans la région EMEA avec pour seul objectif d'aider nos clients à tirer le meilleur parti de leurs données en leur fournissant une solution de stockage rentable et performante à proximité de chez eux », a déclaré Richard Czech, vice-président EMEA, Ventes chez Wasabi Technologies.

Le Hot Cloud Storage de Wasabi a redéfini l'industrie avec une solution qui est cinq fois moins chère que celle d'Amazon S3, sans frais pour les demandes de sortie ou d'API et sans verrouillage du fournisseur. En utilisant Wasabi, les entreprises sont en mesure de stocker toutes leurs données de manière sécurisée et rentable - et peuvent y accéder à tout moment.

Pour répondre à la demande croissante de stockage dans le cloud, Wasabi a commencé un déploiement mondial complet de sites de stockage supplémentaires, notamment dans la région EMEA à Amsterdam, Londres et Paris, et d'autres seront ajoutés dans les mois à venir dans la région APAC et en Amérique du Nord. La société continuera également à développer son réseau de partenaires de distribution en pleine expansion en Europe, qui comprend à ce jour les partenaires de distribution Exclusive Networks et ERBERTLANG, ainsi qu'un réseau de centaines de revendeurs et de MSP.

Marc Fischer, directeur des ventes chez Wasabi-partenaire ERBERTLANG lors de l'inauguration : « Nous sommes très heureux que Wasabi offre désormais l'accès à un centre de données près de Francfort, en plus de celui d'Amsterdam. Cela signifie que nous pouvons désormais proposer aux revendeurs un lieu de stockage pour leurs données en Allemagne, ce qui est particulièrement important pour les secteurs sensibles et constitue un argument convaincant pour proposer un stockage dans le cloud conforme à la réglementation GDPR ».

Pour en savoir plus sur Wasabi Technologies et tous les emplacements de stockage actuels, visitez https://wasabi.com/locations/.

À propos de Wasabi Technologies

Wasabi fournit un stockage en hot cloud simple, prévisible et abordable pour les entreprises du monde entier. Il permet aux organisations de stocker et d'accéder instantanément à une quantité illimitée de données pour un cinquième du prix de la concurrence, sans paliers complexes ni frais de sortie imprévisibles. Bénéficiant de la confiance de dizaines de milliers de clients dans le monde entier, Wasabi a été reconnue comme l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide et la plus visionnaire. Créée par les cofondateurs de Carbonite et les pionniers du stockage dans le cloud David Friend et Jeff Flowers, Wasabi a obtenu près de 275 millions de dollars de financement à ce jour et est une société privée basée à Boston.

Suivez et connectez-vous avec Wasabi sur Twitter, Facebook, Instagram et notre blog.

