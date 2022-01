Wasabi Technologies und Axis Communications kooperieren, um bahnbrechenden Cloud-Speicher für die moderne Videoüberwachung bereitzustellen

Die zertifizierte Interoperabilität mit AXIS Camera Station VMS senkt die Kosten für die Speicherung von Videoüberwachungsdaten erheblich und erfüllt problemlos die Anforderungen an die Aufbewahrungspflicht

BOSTON, 26. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Wasabi Technologies, das Unternehmen für heißen Cloud-Speicher, gab heute bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Axis Communications, dem Branchenführer im Bereich Netzwerk-Video, eine Partnerschaft zur Bereitstellung von Cloud-Speicher für AXIS Camera Station (ACS) VMS geschlossen hat. Diese bahnbrechende Lösung kombiniert die Stärken der branchenführenden Videotechnologie von Axis mit der unbegrenzten Skalierbarkeit und den extrem niedrigen, vorhersehbaren Kosten von Wasabi, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre modernen Videoüberwachungsinstallationen zu optimieren und sich entwickelnde High-Definition-Umgebungen und längere Aufbewahrungszeiten effektiver zu verwalten.

Intelligente Netzwerkkameras und analytische Anwendungen erfassen mehr Bildmaterial als je zuvor und erfordern eine Erhöhung der Speicherkapazität. Viele Unternehmen haben jedoch Schwierigkeiten, die Ressourcen und die Bandbreite zu erhalten, die für eine kosteneffiziente Speicherung ihrer Videos erforderlich sind. Mit dem erschwinglichen, schnellen und zuverlässigen Hot-Cloud-Speicher von Wasabi können ACS-Benutzer jetzt schnell und einfach auf ihre Videodateien zugreifen und diese schneller abrufen, ohne dass die Kosten schwanken, die traditionell mit Cloud-Speicherlösungen verbunden sind. Die Speicherung von Videoaufzeichnungen ist bei Wasabi 80 % günstiger als bei herkömmlichen Cloud-Speicheranbietern, und es fallen keine Gebühren für Ausgänge oder API-Anfragen an, was die Gesamtbetriebskosten senkt und sie berechenbarer macht.

„Die Sicherheitslandschaft erlebt derzeit einen digitalen Wandel wie keine andere. Mit dieser Entwicklung gehen mehr betriebliche und gesetzliche Anforderungen einher, die sich erheblich auf die Kosten auswirken", so Heidi Urban, Business Development Manager, Technology Integration Partners, Axis Communications. „Durch die Partnerschaft mit Wasabi können unsere Kunden von der erstklassigen Technologie von Axis profitieren und haben zusätzlich die Gewissheit, dass ihre Videos vollständig sicher und sofort zugänglich sind - und das zu einem kalkulierbaren Preis."

Mit ACS können Benutzer ein leistungsfähiges und skalierbares System aufbauen, das die Sicherheitsanforderungen abdeckt und gleichzeitig intuitiv verwaltet werden kann, um Vorfälle zu bearbeiten, schnell hochauflösende Beweise zu finden und zu exportieren und den physischen Zugang zu überwachen. Mit der Möglichkeit, Video auf Wasabi zu verschieben, ist die Menge des speicherbaren Materials nicht mehr auf die Größe der Aufzeichnungsdatenbank vor Ort beschränkt. Die Benutzer können nun schrittweise skalieren, wie es eine Aufbewahrungsrichtlinie erfordert. Diese Architektur ist so konzipiert, dass sie Flexibilität bietet und gleichzeitig eine hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit gewährleistet, um die verschiedenen Anforderungen an die Einhaltung von Videoregeln zu erfüllen. Das in Wasabi gespeicherte Filmmaterial gilt als „heiß", d. h. es kann innerhalb von Millisekunden abgerufen werden.

Wasabi wird in vollständig sicheren und redundanten Rechenzentren bereitgestellt, die nach SOC 2 und ISO 27001 zertifiziert sind. Die Architektur des Dienstes entspricht den besten Sicherheitsmodellen und Entwurfspraktiken der Branche zum Schutz vor Ransomware, menschlichem Versagen und anderen Datenverlusten. Unternehmen können ihre Videoinhalte und zugehörigen Dateien so konfigurieren, dass sie für eine benutzerdefinierte Aufbewahrungsdauer unveränderlich sind, d. h. sie können während der gesamten Speicherdauer weder gelöscht noch in irgendeiner Weise verändert werden. Durch diese Unveränderbarkeit wird die Integrität der Inhalte während der festgelegten Aufbewahrungszeiträume aufrechterhalten, so dass die Benutzer die staatlichen und lokalen Vorschriften einhalten können und der Wiederherstellungsprozess reibungslos verläuft.

„Wasabi und Axis definieren neu, was für die nächste Generation der Videoüberwachung möglich ist", sagt David Boland, Senior Director of Product Marketing bei Wasabi Technologies. „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der weltweit führenden IP-Videomarke, um die branchenweit günstigste Cloud-Speicherumgebung für hochwertige Überwachungsinfrastrukturen anzubieten."

Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren, wie Wasabi und Axis zusammenarbeiten.

Informationen zu Wasabi Technologies

Wasabi bietet einfachen, zuverlässigen und kosteneffiziente Hot-Cloud-Storage für Unternehmen weltweit. Die Kunden haben damit die Möglichkeit, eine beliebig hohe Datenmenge sicher zu speichern. Sie können jederzeit und sofort darauf zugreifen – zu einem Fünftel des Preises der Konkurrenz, ohne komplexe Ebenen oder unvorhersehbare Ausgangsgebühren. Zehntausende von Kunden auf der ganzen Welt vertrauen auf Wasabi, das als eines der am schnellsten wachsenden und visionärsten Technologieunternehmen bekannt ist. Wasabi wurde von den Carbonite-Mitbegründern und Cloud-Storage-Pionieren David Friend und Jeff Flowers gegründet und hat sich bis heute Finanzierungen in Höhe von 275 Millionen US-Dollar gesichert. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Sitz in Boston.

Folgen und verbinden Sie sich mit Wasabi auf Twitter, Facebook, Instagram, und unserem Blog.

Medienkontakt

Kaley Carpenter

Inkhouse for Wasabi

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/525079/Wasabi_Logo.jpg

SOURCE Wasabi Technologies