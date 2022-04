Wasserman Music verwerft Paradigm's UK Live muziekbedrijf en breidt het wereldwijde klantenrooster en de Europese voetafdruk uit

LOS ANGELES, 27 april 2022 /PRNewswire/ -- In een overeenkomst die zowel het wereldwijde klantenbestand van het agentschap als zijn Europese voetafdruk uitbreidt, heeft Wasserman Music een overname afgerond van de activiteiten van Paradigm Music UK op het gebied van live muziekvertegenwoordiging. De toevoeging van het in Londen gevestigde team aan Wasserman Music herenigt het Britse team met hun jarenlange collega's in Noord-Amerika en breidt het wereldwijde bereik van het agentschap uit, omdat het zijn klantenbestand met wereldberoemde artiesten blijft bouwen en ontwikkelen.

Als onderdeel van de deal hebben Britse partners Dave Hallybone, Alex Hardee, Tom Schroeder en James Whitting zich aangesloten bij de directie van Wasserman Music. Sinds de oprichting van het CODA-agentschap in 2002 hebben de in Londen gevestigde partners het toonaangevende agentschap voor muziektalent in Europa opgebouwd. CODA werkte in 2014 samen met Paradigm en kwam in 2019 volledig onder de naam Paradigm. Met 24 agenten en een totaal personeelsbestand van 72 mensen, vertegenwoordigen ze een lijst van artiesten van wereldklasse in pop, rock, electronic, hiphop en daarbuiten voor live optredens en merkpartnerschappen. De Yucaipa van Ron Burkle was een minderheidspartner in het bedrijf.

"Ik ben er trots op Alex, Dave, James, Tom en hun team te herenigen met de volle kracht van onze Wasserman Music-groep", aldus Casey Wasserman, voorzitter en CEO van Wasserman. "Ze volhardden niet alleen tijdens de pandemie, helemaal overeenkomt met onze waarden en toewijding aan talent. Met deze groep nu onder één vlag hebben we een echt schaalbare en bruikbare wereldwijde muziekpraktijk en kijken we ernaar uit om ons platform samen te versterken."

"We konden niet enthousiaster zijn om terug te keren onder dezelfde naam als onze jarenlange partners in Londen", aldus Wasserman Music EVP & Managing Executive Marty Diamond. "We delen de gemeenschappelijke waarden en een grote inzet voor de ontwikkeling van artiesten, en met de terugkeer van live muziek dit jaar zijn we ervan overtuigd dat we samen de gezondheid, het succes en de groei van de carrières van onze klanten over de hele wereld veilig kunnen stellen. We hebben in deze ongelooflijk uitdagende tijd volhard en bleven uitblinken in onze wereldwijde inspanningen, en we hebben nauw samengewerkt om onze klanten doorlopend te ondersteunen."

Londense partner Tom Schroeder zegt: "De pandemie was een zware test voor de sector. Het heeft ons allemaal laten kijken naar alles wat we hebben bereikt en waar we heen gingen. Wat we in Wasserman zagen was een bedrijf dat heel anders was dan anderen: dynamisch, snel, open en eerlijk. De inzet van onze medewerkers was onvoorstelbaar en ik zou niet trotser en vastberadener kunnen zijn om deze reis samen voort te zetten. Casey en zijn team zijn de meest ambitieuze mensen die we ooit hebben ontmoet, en hun bereik en visie is inspirerend. We hebben onszelf altijd gezien als het alternatief, en dat is vandaag de dag meer dan ooit tevoren van toepassing."

Sam Gores, meerderheidsaandeelhouder van Paradigm Music UK, verklaarde: "De Britse muziekpartners zijn een uitzonderlijke groep en we feliciteren hen met dit nieuwe hoofdstuk." Paradigm zal zijn samenwerking met Wasserman Music voortzetten door de gedeelde vertegenwoordiging van muziekklanten in film, televisie, theater en uitgeverijen.

Wasserman Music werd in april 2021 gelanceerd met de overname van de Noord-Amerikaanse live muziekvertegenwoordiging van Paradigm. Het gepassioneerde, ondernemende agents van Wasserman Music zijn langetermijnstrategen die zich richten op de ontwikkeling van wereldwijde platformen voor 's werelds meest invloedrijke artiesten. Door hun eigen ervaring en expertise te benutten, naast de middelen en relaties van de bredere familie Wasserman, is hun doel om de carrière van hun artiesten te transformeren en te bevorderen.

Het bestand van Wasserman Music omvat nu wereldwijd vertegenwoordigde artiesten als Baby Keem, Bastille, Billie Eilish, Brent Faiyaz, Disclosure, Drake, Frank Ocean, Fred again.., Imagine Dragons, Kacey Musgraves, Kenny Chesney, Liam Gallagher, Louis Tomlinson, Normani, ODESZA, Old Dominion, Pharrell, Sia, Skrillex, Sturgill Simpson, SZA, Turnstile, Wet Leg en Zedd, naast vele anderen.

Na het samenvoegen van het Britse klantenbestand met Wasserman Music, heeft het agentschap nu ook buiten Noord-Amerika internationale vertegenwoordiging voor kunstenaars als Bon Iver, FKA Twigs, Lewis Capaldi, Liam Payne, Mark Ronson, My Chemical Romance, PinkPantheress, Rag'n'Bone Man, Rita Ora, Robyn, Sean Paul, Shawn Mendes, Take That en X Ambassadors.

De opening van een Wasserman Music-kantoor in Londen is een uitbreiding van het ongeëvenaarde netwerk van mondiale connecties en expertise van Wasserman, dat gevestigd is in meer dan 30 kantoren in 14 landen op drie continenten. In zijn 20-jarige geschiedenis heeft Wasserman zijn wereldwijde aanwezigheid bewust en strategisch weten te vergroten door middel van zowel gerichte overnames als organische groei. Het bedrijf is een van 's werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van merken- en eigendomsadvies, sporttalentvertegenwoordiging en muziekartiesten vertegenwoordiging.

Wasserman werd door McGuireWoods als Amerikaanse raadsman en Clarke Willmott als Britse raadsman vertegenwoordigd.

Paradigm werd door Venable LLP als Amerikaanse raadsman en Osborne Clarke als Britse raadsman vertegenwoordigd.

