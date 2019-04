WatchBox erweitert seine globale Präsenz in Partnerschaft mit dem führenden Schweizer Anbieter von Uhren- und Schmuckmarken Les Ambassadeurs

Der weltweite Sekundärmarkt – also der Markt für den Kauf und Verkauf gebrauchter Waren – hat in den letzten Jahren ein bemerkenswertes Wachstum erlebt. Prognosen zufolge soll er bis 2022 1 ein Volumen von 41 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Finanzberatung Kepler Cheuvreux schätzt allein den Wert des Weltmarkts für gebrauchte Uhren auf mehr als 15 Milliarden US-Dollar jährlich, und WatchBox hat sich als Spitzenreiter in der Kategorie Luxusuhren etabliert. WatchBox unterhält Ausstellungs- und Verkaufsräume in den USA, Hongkong, Südafrika und im schweizerischen Neuchâtel. Im Dezember 2018 hat das Unternehmen gemeinsam mit dem kalifornischen Uhren- und Schmuckhändler Hing Wa Lee Jewelers ein Vertragshändlernetz in den USA begründet. Die Partnerschaft mit Les Ambassadeurs stellt für WatchBox die nächste Phase seines strategischen Wachstums dar.

Dazu Amanda Ellison, Global President und Chief Operating Officer von WatchBox: „WatchBox hat die Vision, einen umfassend vernetzten, globalen Marktplatz zu schaffen und einen Standard für erstklassige Produkt- und Servicequalität in der Gebrauchtuhren-Kategorie zu etablieren. Mit einer globalen Präsenz kann WatchBox einem größeren Netzwerk von Konsumenten einen breiteren Warenbestand bieten. Wir können auf diese Weise mit den besten Verkäufern und Händlern der Branche zusammenarbeiten und zugleich Größenvorteile erzielen. Wir freuen uns, gemeinsam mit Les Ambassadeurs als starkem, zukunftsorientiertem Partner unseren Erfolg voranzutreiben."

Als autorisierter WatchBox-Händler wird Les Ambassadeurs den Kunden umfassende Dienstleistungen und Beratung beim Uhrenkauf und -tausch bieten und ihnen die Möglichkeit geben, das unübertroffene WatchBox-Sortiment an zertifizierten Gebrauchtuhren zu entdecken und Stücke daraus zu erwerben. Die Dienstleistungen rund um den Kauf, Verkauf und Tausch von Uhren stehen ab Anfang Mai an den Standorten von Les Ambassadeurs in Zürich, Genf, Luzern und Lugano zur Verfügung. Außerdem präsentiert das Unternehmen das große Angebot von WatchBox demnächst in einer WatchBox Digital Corner auf lesambassadeurs.ch und in interaktiven digitalen Vitrinen in den Les-Ambassadeurs-Boutiquen in den bekanntesten Schweizer Städten.

„Wir freuen uns sehr über diese innovative Partnerschaft mit WatchBox", so Joachim Ziegler, CEO von Les Ambassadeurs. „Es ist uns sehr wichtig, nicht nur Schweizer Pionier auf dem Gebrauchtuhrenmarkt zu sein, sondern unseren Kunden auch einen unvergleichlichen Service zu bieten. Sie können nun in unseren Boutiquen und online gebrauchte Uhren kaufen, verkaufen und tauschen und profitieren dabei von einer 15-monatigen Garantie und dem bewährte Know-how zweier Branchenführer."

Die Partnerschaft von WatchBox mit Les Ambassadeurs ist eine dreifache strategische Investition: in das Wachstum dieser Kategorie, die den primären und sekundären Uhrenmarkt auf höchstem Niveau vereint; in Ladenpräsenzen mit hervorragender digitaler Unterstützung; und in eine kundenorientierte Denkweise, die auf Vertrauen, Transparenz und fundierten Informationen basiert.

Danny Govberg, Mitbegründer und CEO von WatchBox, betont: „WatchBox freut sich sehr, Les Ambassadeurs seine Kompetenzen beim Kauf, Verkauf und Tausch gebrauchter Uhren zur Verfügung zu stellen. Les Ambassadeurs hat sich einen Ruf erworben, der weit über die Schweiz hinausreicht. Dass ein solches Unternehmen in den Markt für gebrauchte Uhren einsteigt, stärkt die These, auf die WatchBox gegründet ist: dass die Zukunft der Uhrenindustrie im Zusammenwachsen des Primär- und Sekundärmarkts liegt."

1 GlobalData Consumer Survey, 2018

ÜBER WATCHBOX

WatchBox ist die führende E-Commerce-Plattform für den Kauf, Verkauf und Tausch gebrauchter Luxusuhren. Grundpfeiler des Unternehmenserfolgs sind Technologie, Innovation und unerreichte Erfahrung auf dem internationalen High-End-Uhrenmarkt. WatchBox bietet eine einzigartige Auswahl gebrauchter Luxusuhren zum Kauf an und vereinfacht den Verkauf und Tausch von Uhren durch komfortable Dienstleistungen, die sowohl online als auch offline leicht verfügbar sind. Das Unternehmen unterhält Ausstellungsräume und Verkaufsbüros in Philadelphia, Hongkong, der Schweiz und Südafrika. Vertrauen, Preistransparenz und Echtheitsgarantie sind zentrale Grundsätze von WatchBox. Jede Uhr wird von den hauseigenen, qualifizierten Uhrmachern des Unternehmens gründlich überprüft. www.thewatchbox.com

PRESSEKONTAKTE

Susanne Hurni | shurni@thewatchbox.com | +41 32 722 12 80

Caroline Kallman Joffe | caroline@thewatchbox.com | +1 717 951 2259

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/876198/WatchBox.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/688191/WatchBox_Logo.jpg

Related Links

http://www.thewatchbox.com



SOURCE WatchBox