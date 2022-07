Watchfrog Laboratory validiert eine neue Methode zur Identifizierung endokriner Disruptoren

Der RADAR-Assay TG°251 (Rapid Androgen Disruption Activity Reporter) trägt dazu bei, Chemikalien zu identifizieren, die die Signalübertragung durch androgene Hormone stören könnten. Androgene sind Steroidhormone, die für die Entwicklung der männlichen Eigenschaften wesentlich sind, sie werden auch von Frauen synthetisiert, um Östrogen zu produzieren und sind an vielen Funktionen beider Geschlechter beteiligt. Eine Störung dieses hormonellen Gleichgewichts könnte zu Unfruchtbarkeit, Entwicklungsstörungen, gestörtem Menstruationszyklus und sogar Tumoren führen.

Diese Methode, die bei Watchfrog Laboratory (Genopole Evry, Frankreich), einem Spin-off des CNRS - National Museum of Natural History, erfunden wurde, ist die zweite Methode aus dem französischen Labor, die auf internationaler Ebene validiert wurde. Die Validierung dieses Tests bezog viele Labore auf verschiedenen Kontinenten ein und, dank der Unterstützung britischer und französischer Organisationen (DEFRA, Public Health UK und INERIS), wurde das Protokoll von OECD-Experten genehmigt. Die Veröffentlichung dieser Testrichtlinie durch die OECD ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der verfügbaren Instrumente zur Anwendung europäischer Kriterien zur Identifizierung endokriner Disruptoren bei gleichzeitiger Verringerung der Tierversuche.

„Es war notwendig, schnellere und besser zugängliche Tests zu entwickeln, um die große Anzahl der in Europa verwendeten Chemikalien zu bewerten. Diese Testmethode nutzt die ethischen Vorteile von in vitro-Stadien aquatischer Larven und liefert gleichzeitig ein großes Beweisgewicht für etwaige endokrine Wirkungen auf empfindliche embryonale Entwicklungsstadien", erklärt Gregory Lemkine, CEO von Watchfrog. RADAR wird dazu beitragen, Tests an Säugetieren zu ersetzen und das Leiden der Tiere zu verringern, und wird gleichzeitig eine erhebliche Kostensenkung für die Industrie bei der Durchführung der chemischen Risikobewertung ermöglichen.

Der RADAR-Test zeigt die Fähigkeit einer Chemikalie, ein wichtiges physiologisches Ereignis zu induzieren, das spezifisch mit dem Kriterium der Androgenstörung zusammenhängt. Andere Tests, die dem gleichen Ansatz folgen und andere wichtige Hormonwirkungen abdecken, sind bereits im Einsatz: der REACTIV-Test für Östrogene und der XETA-Test für Schilddrüsenhormone. Der 2019 als OECD-Testrichtlinie ( OECD TG°248 ) validierte Schilddrüsentest XETA wurde zur Bewertung vieler aktiver Chemikalien in Pflanzenschutzmitteln und Bioziden verwendet. Damit ist Watchfrog das erste französische Labor, das seine Werkzeuge auf internationaler Ebene validiert hat.

Nach seiner jüngsten Veröffentlichung ist TG°251 über ein Netzwerk von Verteilungslabors verfügbar, die nach und nach die RADAR-Methode übernehmen.

