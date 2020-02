WatchMeGo de Sprint brinda tranquilidad a los padres como Solución de Seguridad para los niños

OVERLAND PARK, Kan. , 7 de febrero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Sprint (NYSE: S) anunció hoy WatchMeGoTM de Sprint, una solución única diseñada para niños que brindará tranquilidad a los padres. WatchMeGo incluye un reloj genial para niños con monitoreo y comunicación, además de la galardonada aplicación KidomiTM con actividades educativas y de entretenimiento aprobadas por los padres para niños de 4 a 13 años.

El dispositivo WatchMeGo cuesta $144 o solo $6 por mes durante 24 meses con facturación a plazos. El servicio para habilitar las funciones de seguridad y comunicación requiere un plan tarifario simple de $10 por mes con AutoPay y no paga tarifa de activación.1 Está disponible a partir de hoy, 7 de febrero, llamando 1-800-Sprint1 o www.sprint.com/WatchMeGo y próximamente estará disponible en todos los canales minoristas de Sprint.

Nada es más importante para un padre que conocer la ubicación de su hijo. Casi todos los padres han sentido ese momento de miedo y confusión cuando se dan la vuelta un segundo y no ven a su hijo. O cuando un entrenador cambia el campo de juego y no sabes a dónde ir para animarlos. O bien, cambian la ubicación de la recogida de la fiesta de cumpleaños y no recibió el texto del anfitrión.

Diseñado para brindarles tranquilidad a los padres, WatchMeGo ofrece seguimiento de ubicación GPS en tiempo real2 a través de la aplicación personalizada WatchMeGo. WatchMeGo permite que los padres y los niños se mantengan conectados sin tener que darles un teléfono inalámbrico. Los padres y niños pueden enviar y recibir mensajes de voz, y el reloj también puede recibir mensajes de texto de los padres.

"WatchMeGo es la solución perfecta para padres con niños pequeños que aún no están listos para su primer teléfono", dijo Doug Smith, vicepresidente de innovación de productos y marketing de productos de Sprint. "Con la capacidad de rastrear la ubicación de su hijo en casi cualquier lugar usando el GPS y comunicarse a través de mensajes de texto o de voz, WatchMeGo es una adición ideal al estilo de vida de su familia".

Los padres también pueden recibir alertas automáticas cuando WatchMeGo de su hijo ingresa o sale de una zona de seguridad definida, como su escuela o vecindario. El dispositivo portátil divertido y elegante tiene un botón "SOS" que envía inmediatamente una alerta al smartphone de los padres.

La aplicación KidomiTM de los expertos en educación de Fingerprint Digital se incluye con WatchMeGo sin costo adicional (un valor de $7.99 por mes) e incluye cientos de juegos educativos y actividades que se centran en ciencias, matemáticas, tecnología y lectura. La aplicación para niños y aprobada por los padres también ofrece una amplia biblioteca de videos de entretenimiento familiar y libros electrónicos.

WatchMeGo está diseñado teniendo en cuenta la durabilidad con una esfera de reloj Gorilla Glass altamente resistente y una batería de 400 mAh de larga duración. Es resistente al agua (clasificación IP67), por lo que un poco de salpicaduras y el lavado regular de manos no afectarán su rendimiento. Para más detalles, visite www.sprint.com/WatchMeGo.

Kidomi es una marca registrada de Fingerprint Digital, Inc. Todos los derechos de autor y marcas registradas de terceros incluidos en Kidomi son propiedad de sus respectivos licenciantes.

Sprint (NYSE: S) es una compañía de servicios de comunicaciones que crea más y mejores formas de conectar a sus clientes con el contenido que más les interesan. Sprint prestó servicio a 54.2 millones de conexiones al 31 de diciembre de 2019 y es ampliamente reconocido por desarrollar, diseñar e implementar tecnologías innovadoras, incluyendo el primer servicio inalámbrico 4G de un operador nacional en los Estados Unidos; marcas líderes sin contrato, incluye Virgin Mobile USA, Boost Mobile y Assurance Wireless; capacidades instantáneas nacionales e internacionales de pulsar para hablar; y una red global de Internet de nivel 1. Hoy, el legado de innovación y servicio de Sprint continúa con una mayor inversión para mejorar drásticamente la cobertura, la confiabilidad y la velocidad en toda su red nacional y el compromiso de lanzar la red móvil 5G en los EE.UU. Puede obtener más información y visitar Sprint por www.sprintya.com o www.facebook.com/sprintlatino y www.twitter.com/sprintlatino.

1 Costo total SRP es $144 - $6 por mes por 24 meses para el dispositivo Sprint WatchMeGo más $10 por mes para servicio para clientes bien calificados con 24 cuotas mensuales con AutoPay. La terminación anticipada da como resultado el saldo restante adeudado.

2 Solo en la red Sprint LTE. Requiere la aplicación WatchMeGo.

