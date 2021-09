Water Street conclut la vente d'Orgentec Diagnostika

CHICAGO, le 8 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Water Street Healthcare Partners, un investisseur stratégique qui se concentre exclusivement sur le secteur des soins de santé, a annoncé aujourd'hui qu'il avait conclu la vente de la société de diagnostics spécialisés Orgentec Diagnostika à Sebia. Basée à Lisses, en France, Sebia est un fournisseur leader mondial de technologies utilisées pour les tests de diagnostic in-vitro.

Water Street a investi dans Orgentec en 2014. Au cours des sept années suivantes, l'entreprise de soins de santé a mis à profit son expertise et son réseau de ressources dans le secteur du diagnostic pour transformer Orgentec en l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de diagnostic spécialisées pour les maladies auto-immunes et infectieuses. En collaboration avec l'équipe de direction d'Orgentec, dirigée par le PDG Gary Winer, Water Street :

a facilité l'acquisition d'Arotec Diagnostics par Orgentec afin d'accéder aux antigènes critiques nécessaires aux tests de maladies auto-immunes

a permis à l'entreprise de prendre une place importante aux États-Unis avec l'acquisition de Corgenix Medical

a renforcé la portée mondiale d'Orgentec auprès de clients dans plus de 100 pays en étendant son réseau de distribution et en améliorant ses fonctions de vente et de marketing

a investi dans l'optimisation des capacités de recherche et de développement de la société afin d'élargir son portefeuille de plus de 300 tests et de développer son instrument de diagnostic et ses solutions de prochaine génération

« Nous sommes heureux que notre partenariat avec Orgentec ait permis d'atteindre notre objectif commun de faire de cette société l'n des principaux fournisseurs mondiaux de diagnostics spécialisés. L'entreprise a un impact incroyablement positif en aidant les prestataires de soins de santé à identifier et à traiter les maladies qui sont parmi les plus difficiles à diagnostiquer. Nous sommes également heureux d'avoir trouvé un lieu excellent pour Orgentec à Sebia, qui partage notre engagement profond, ainsi que celui d'Orgentec, à faire progresser les diagnostics spécialisés » a déclaré Robert Womsley, associé de Water Street.

Water Street a réalisé plus de 100 investissements et acquisitions stratégiques pour créer plus de 30 entreprises leaders sur le marché dans les domaines des sciences de la vie, des produits médicaux et des diagnostics, ainsi que des services de soins de santé. Dans le secteur du diagnostic, Water Street s'est associée à des fondateurs et à des propriétaires pour créer des entreprises de premier plan spécialisées dans les services d'anatomie pathologique, les tests de laboratoire et les dispositifs et solutions de diagnostic pour des domaines thérapeutiques essentiels.

À propos de Water Street

Water Street est un investisseur stratégique qui s'intéresse exclusivement aux soins de santé. La société a fait plusieurs fois ses preuves dans la création d'entreprises à la pointe du marché dans des secteurs de croissance incontournables dans les soins de santé. Elle a travaillé avec quelques-unes des plus grandes entreprises au monde sur ses investissements, comme Humana, Johnson & Johnson, Medtronic et Walgreen Co. L'équipe de Water Street réunit des cadres du secteur et des professionnels de l'investissement qui ont à leur actif des dizaines d'années d'expérience dans l'investissement dans des entreprises mondiales des soins dans santé et dans l'exploitation de ces entreprises. La société a son siège à Chicago.

SOURCE Water Street Healthcare Partners