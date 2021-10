WaterIQ Technologies™ sort du mode furtif au WEFTEC 2021 ; annonce trois nouvelles gammes de produits pour combattre les algues nuisibles et le biofilm

- Les nouveaux produits Sentinel AIQ™, Pulsar 3000 et 4000™ et BioPulse 1000™ de WaterIQ Technologies restaurent et préservent les écosystèmes aquatiques des algues nuisibles et du biofilm sans utiliser de produits chimiques

CHICAGO, 13 octobre 2021 /PRNewswire/ -- WaterIQ Technologies, une société technologique privée axée sur le développement de solutions ultrasoniques de nouvelle génération pour combattre les algues nuisibles et le biofilm sans utiliser de produits chimiques, annonce trois nouvelles lignes de produits et la disponibilité de quatre nouveaux produits - Sentinel AIQ, Pulsar 3000 et 4000, et BioPulse 1000 - qui seront dévoilés au WEFTEC 2021 à Chicago.

Le changement climatique, l'augmentation de la population et la surabondance de nutriments tels que le phosphore et l'azote sont à l'origine d'une grave pollution, notamment la formation d'efflorescences d'algues nocives pour les humains, les animaux et d'autres formes de vie. Les usines de traitement des eaux usées, les services d'eau potable, l'agriculture, les établissements vinicoles, les lacs et les étangs, ainsi que les terrains de golf sont tous touchés par les algues nuisibles. Nous assistons également à la formation de biofilms sur les surfaces qui deviennent la source de nourriture d'espèces envahissantes telles que les moules zébrées, qui peuvent causer des dommages excessifs aux machines et aux équipements et obstruer les tuyaux et les valves. Outre les risques pour l'environnement et la santé, les algues ont également des conséquences économiques, notamment la chute du tourisme, la baisse de la valeur des propriétés, l'impact négatif sur l'industrie de la pêche et l'augmentation des coûts d'exploitation des services d'eau potable.

Pour lutter contre cela, WaterIQ Technologies a été créée pour concevoir et fabriquer une technologie ultrasonique de nouvelle génération pour défendre durablement et de manière fiable l'eau contre les algues et le biofilm. En outre, l'entreprise utilise la technologie IoT pour signaler les données de télémétrie, y compris l'état opérationnel des unités et les données sur la santé de l'eau capturées à partir de capteurs embarqués, et transmet ces données pour une surveillance et une analyse à distance.

Lawrence Field, PDG de WaterIQ Technologies, déclare : « WaterIQ Technologies estime que les ultrasons constituent une bien meilleure solution pour éliminer les algues que l'utilisation de produits chimiques. Elle est plus sûre pour l'environnement et les personnes qui l'appliquent et moins coûteuse à long terme. Les algues prospèrent sur notre planète en raison du réchauffement des températures et de l'apport de nutriments présents dans les engrais, les détergents et autres polluants, introduits par l'homme. La mission de WaterIQ Technologies est d'éliminer les algues et le biofilm nocifs, car elle est convaincue que l'accès à l'eau propre n'est pas seulement un droit humain fondamental, mais qu'il fait du monde un endroit plus sain et plus beau pour toutes les formes de vie. »

WaterIQ Technologies a également établi un partenariat stratégique avec SonicSolutions Algae Control LLC, qui agira comme son distributeur principal. SonicSolutions Algae Control LLC est une autorité très respectée en matière de solutions ultrasoniques et a vendu plus de 3 000 systèmes dans le monde entier. Les solutions de WaterIQ Technologies fourniront à SonicSolutions Algae Control LLC une technologie très efficace et très fiable dans la guerre contre les algues et le biofilm.

Les trois lignes de produits que WaterIQ Technologies dévoile au WEFTEC 2021, avec une disponibilité générale le 1er décembre, sont :

Sentinel AIQ - Le Sentinel AIQ est le produit phare de WaterIQ Technologies. Sentinel AIQ est conçu pour les plus grands plans d'eau où l'exigence est un système autonome qui ne nécessite pas d'alimentation terrestre. Sentinel est une embarcation équipée d'énergie solaire pour fournir de l'électricité à tous les systèmes embarqués. Chaque composant est conçu pour être performant et fiable pendant de nombreuses années d'utilisation. Chaque Sentinel AIQ est équipé d'un appareil d'élimination des algues par ultrasons Pulsar 4000. Le Sentinel AIQ représente la prochaine génération de solution d'élimination des algues flottantes à ultrasons alimentée par l'énergie solaire.

Famille Pulsar - Les Pulsar 3000 et 4000 utilisent les avancées de la prochaine génération en matière de technologie ultrasonique pour traiter les algues. Tous deux présentent des modèles de couverture à 360 °, le Pulsar 3000 couvrant idéalement les clarificateurs, les petits lacs et étangs, et les terrains de golf. Le Pulsar 4000 est idéal pour les grands lacs, les réservoirs de traitement de l'eau potable et les lagunes de traitement des eaux usées. Le Pulsar 3000+ et le Pulsar 4000+ introduisent la technologie IoT embarquée pour transmettre des données de télémétrie au cloud, notamment l'emplacement de l'unité et son état opérationnel. La famille Pulsar de WaterIQ Technologies représente la nouvelle génération de systèmes ultrasoniques de défense contre les algues de l'industrie, conçus pour la performance et la fiabilité sur le terrain.

BioPulse 1000 - Le BioPulse 1000 est la première solution ultrasonique de l'industrie conçue pour empêcher la formation de biofilms sur les surfaces. La propagation du biofilm dans l'eau présente des problèmes importants, notamment une grande population d'espèces envahissantes telles que les moules zébrées. Ces espèces peuvent causer d'importants problèmes aux installations de traitement de l'eau, notamment en bouchant les tuyaux et les vannes. Le BioPulse 1000 est conçu pour résoudre ce problème en éliminant une source de nourriture essentielle, le biofilm. Le BioPulse 1000 peut être utilisé dans les stations de traitement de l'eau potable, les stations de traitement des eaux usées, les lacs, les étangs et les bassins de traitement des eaux usées des vignobles.

WaterIQ Technologies sera présent au stand 1520 de SonicSolutions Algae Control au WEFTEC. Pour plus d'informations sur WaterIQ Technologies et ses derniers produits, ou pour devenir revendeur, visitez le site Web de WaterIQ Technologies : http://www.wateriqtech.com/ www.WaterIQTech.com

À propos de WaterIQ Technologies :

WaterIQ Technologies est une entreprise technologique qui conçoit des solutions pour défendre l'eau des services de traitement de l'eau potable, des usines de traitement des eaux usées, des terrains de golf, des lacs et des étangs, et des établissements vinicoles contre la contamination par les algues et le biofilm.

WaterIQ Technologies utilise une technologie ultrasonique de nouvelle génération, conçue pour être très efficace et fiable, afin d'éliminer les algues et d'empêcher leur retour, ainsi qu'une technologie de surveillance embarquée pour capturer des données critiques sur la qualité de l'eau à partir de capteurs et les transférer en temps réel pour une surveillance et une analyse à distance. Ainsi, nos clients peuvent surveiller à distance la santé de l'eau, y compris le traitement des algues. Les solutions de WaterIQ Technologies et son personnel hautement compétent jouent un rôle crucial dans une solution prescriptive globale visant à ramener l'eau à son état naturel.

