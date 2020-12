WATG annonce la nomination de David D. Moore, AIA au poste de PDG

Voici ce qu'il a déclaré à propos de sa nomination : « Je suis honoré d'assumer ce rôle de leader au sein de WATG et d'avoir eu le privilège de travailler aux côtés d'Anthony ces trois dernières années. Au nom du conseil d'administration, je tiens à le remercier pour son leadership inspirant. Sa contribution à WATG et à Wimberly Interiors a été exemplaire, et il nous manquera beaucoup. »

Anthony Mallows a commenté : « Le temps que j'ai passé avec WATG et Wimberly Interiors a été incroyable. Le dévouement, la créativité et la passion de nos designers talentueux du monde entier ont été une véritable source d'inspiration. David est un excellent successeur. Son implication à l'égard de nos clients, de notre équipe et de nos partenaires est sans égale. Je souhaite beaucoup de succès à David et à l'entreprise pour la suite. »

Fondé en 1945, le cabinet célèbre ses 75 années d'existence en 2020. WATG est l'un des plus importants cabinets de design au monde spécialisés dans le design pour les secteurs de l'hôtellerie, du divertissement, du jeu ainsi que de l'immobilier résidentiel urbain, à usage mixe et haut de gamme. Le studio de design d'intérieur de WATG, Wimberly Interiors , figure régulièrement au classement des Top 20 Hospitality Giants du Interior Design Magazine. Depuis leur création, WATG et Wimberly Interiors ont conçu plus de 400 projets de construction dans 170 pays et territoires à travers le monde.

Diplômé de l'Université d'État polytechnique de Californie à San Luis Obispo, M. Moore tirera parti de ses 30 années d'expérience exceptionnelle en design dans ses nouvelles fonctions, ainsi que de ses vastes connaissances acquises lors de la réalisation de divers types de projets, dont des projets de développements de résidences urbaines et à usage mixes d'envergure, de lieux de retraites en bord de mer et de boutiques de luxe. Il a contribué à d'importants projets, notamment, pour n'en citer que quelques-uns, le Four Seasons Tianjin , le Conrad Maldives , le Bellagio Shanghai , le Ritz-Carlton et JW Marriott Beijing , le Shangri-La Boracay et le Anantara Peace Haven . Auparavant, M. Moore a occupé le poste de directeur général régional pour l'Asie-Pacifique et la Chine et a lancé le bureau du cabinet à Shanghai en 2018. Il est membre du conseil d'administration depuis 2011.

