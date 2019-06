Waves entra no mercado de aplicativos descentralizados e oferece funcionalidade de contratos inteligentes

Chegou o acréscimo tão esperado no segmento de dApps e contratos inteligentes

ZUG, Suíça, 25 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Waves Platform, ecossistema de blockchain descentralizado para a construção de soluções para Web 3.0, lança na mainnet sua linguagem de programação com propósito específico, a RIDE, permitindo que desenvolvedores de todo o mundo criem aplicativos totalmente descentralizados na blockchain da Waves.

Solução inovadora

A Waves afirma que sua solução apresenta vantagens em relação às outras opções no mercado, inclusive as plataformas mais populares: Ethereum, EOS e TRON. Essas vantagens incluem a RIDE, linguagem de programação fácil de usar pelos desenvolvedores que ajuda os usuários a evitar erros no processo de codificação: avaliação preguiçosa, verificação formal, nenhum requisito de "gas", tarifas fixas para transações e melhores propriedades de escalabilidade.

Alexander Ivanov, fundador e CEO da Waves, acredita que o lançamento da RIDE atrairá muitos desenvolvedores à plataforma, tanto de blockchains concorrentes quanto de fora do espaço de blockchain.

"Os dApps são considerados o futuro do mundo descentralizado e uma plataforma avançada nessa batalha para chegar ao topo", comentou. "Desejamos estar no topo porque criamos soluções originais que nunca foram lançadas e levamos em consideração os problemas das implantações que já estão disponíveis no mercado."

"Para os desenvolvedores de blockchain, isso significa um processo de codificação mais barato e mais conveniente do que nunca, e para aqueles fora do segmento de blockchain mais facilidade de entrada e acesso a novas oportunidades", acrescentou.

Impacto no segmento

O segmento de dApps é atualmente avaliado em US$ 3,2 bilhões, sendo que o número total de usuários nas quatro principais plataformas chega a quase 800.000, um aumento de 25% para o primeiro trimestre de 2019. Os analistas preveem um boom no segmento de dApps nos próximos dois a três anos.

Os dApps trazem a possibilidade de democratização não só em armazenamento, transações e apostas, mas também para eleições, legislação e outros eventos e serviços públicos. Esses dApps serão escritos e lançados em plataformas existentes, que chegam a algumas dezenas. Porém, até mesmo as maiores e mais conhecidas plataformas ainda não atendem totalmente aos requisitos dos desenvolvedores. O lançamento dos contratos inteligentes da Waves deverá acirrar a concorrência entre as plataformas e promover a expansão do segmento.

A Waves Platform foi fundada em 2016 com uma equipe de dez desenvolvedores após a arrecadação de US$ 16 milhões em investimentos. A empresa possui atualmente 180 funcionários em Moscou, Amsterdã e Zug. Existem 664.074 usuários ativos (+30% ano a ano para 2019/2018) que fornecem 100.861 transações em média diariamente (de acordo com blocktivity.info).

A Waves é a base tecnológica do projeto Vostok, que atraiu US$ 120 milhões em investimentos em dezembro de 2018 para desenvolver uma blockchain privada para os setores públicos e privados.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/927195/Waves_Logo.jpg

FONTE Waves Platform

Related Links

https://wavesplatform.com



SOURCE Waves Platform