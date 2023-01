WAY OF LIFE LANCE UN NOUVEAU SERVICE DE GESTION PAR DES TIERS

LONDRES, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Way of Life , l'une des trois principales plateformes nationales de BTR (Built-to-Rent, résidences locatives) qui fournit des services de location résidentielle et de gestion sur mesure au portefeuille d'investissements BTR de Long Harbour, propose désormais des services tiers sur le marché.

Way of Life a identifié une niche sur le marché des BTR pour les promoteurs qui recherchent une société de gestion axée sur l'hospitalité, dotée de capacités de marketing et de location, ainsi que de l'infrastructure numérique nécessaire pour créer les meilleures expériences possibles pour les résidents.

En comprenant les besoins des résidents et en construisant des bâtiments communautaires, la plateforme numérique de Way of Life est l'une des premières plateformes BTR à disposer d'une fonctionnalité qui automatise entièrement le parcours du client. Cela va des visites aux réservations et garantit que les prospects de qualité sont toujours enregistrés et suivis.

Soutenue par des systèmes de gestion sur mesure, une équipe de veille stratégique en temps réel, des spécialistes de l'automatisation et un portail client riche en fonctionnalités, Way of Life dispose de la meilleure technologie au sein de l'immobilier résidentiel pour aider les promoteurs et les investisseurs à générer le maximum de valeur de leurs actifs et à atteindre leurs ambitions.

Depuis sa conception en 2013, Way of Life a géré plus de 3 500 appartements et maisons au Royaume-Uni, représentant plus de 850 millions de livres sterling d'actifs BTR sur des sites à travers Londres, Manchester et les Midlands, pour le compte de Long Harbour, société spécialisée dans l'investissement, le développement et la gestion immobilière.

Pour la première fois, Way of Life présente ses services primés de location et de gestion à des promoteurs et des investisseurs soucieux de placer les individus, le design et l'innovation au cœur de leurs activités.

Way of Life fournira des conseils clés pendant les premières étapes de la conception du produit et les phases d'étude de faisabilité, et s'impliquera dans tous les domaines des phases de gestion. Les connaissances et l'expertise internes de Way of Life joueront un rôle crucial dans l'élaboration des stratégies de gestion de l'actif.

Way of Life gère actuellement plus de 1 000 logements au Royaume-Uni et accueillera un solide portefeuille de plus de 510 nouvelles unités au cours des six prochains mois, dont trois autres projets à Londres qui seront inaugurés d'ici 2025.

À propos de Way of Life

Way of Life est un prestataire de services complets et contemporains de location à Londres et dans tout le Royaume-Uni. Il vise à faciliter la vie des locataires en leur proposant des logements clés en main, une gestion de la location sans souci et une équipe interne qui s'occupe de la facturation, des contrats et de l'administration générale, sans avoir à verser de caution ni à payer de charges.

Les résidences Way of Life privilégient un design, des équipements et des services de classe mondiale pour rendre la vie plus facile et plus agréable, créant ainsi des logements plus sains et plus heureux pour ses résidents et leurs voisins.

Way of Life a inauguré la résidence Gessner à la fin de l'année 2021, qui sera suivie par plusieurs nouveaux bâtiments, dont trois autres à Londres, qui seront inaugurés en 2024.

