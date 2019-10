Wayne Gretzky devient ambassadeur de World Hockey Manager et prend des parts dans la société

« Grâce à ce partenariat avec l'un des plus grands athlètes de l'histoire, Gold Town Games ouvre un nouveau chapitre. Nous sommes un des leaders du jeu mobile de manager sportif. C'est donc pour nous une étape logique pour concrétiser notre vision », explique Pär Hultgren, PDG de Gold Town Games.

Il est inutile de présenter Wayne Gretzky aux fans de sports. Surnommé « La Merveille », il est considéré comme le plus grand joueur qu'ait connu le hockey sur glace. Gretzky a mené les Edmonton Oilers à quatre Stanley Cup et détient toujours 61 records individuels de la LNH, notamment celui de meilleur buteur et passeur de tous les temps. Le légendaire numéro 99 de son maillot a été retiré de l'ensemble de la LNH. Une fois sa carrière de joueur terminée, Gretzky est resté au sein de la LNH comme copropriétaire et entraîneur en chef. Il a remporté l'or aux Jeux olympiques en tant que directeur de l'équipe nationale du Canada.

- En évoluant dans WHM, l'utilisateur peut s'identifier à Wayne Gretzky et à sa longue carrière de joueur, meneur, entraîneur et propriétaire. Avec lui comme ambassadeur international, nous offrirons une expérience ludique plus intense qui mobilisera davantage nos utilisateurs et augmentera, à long terme, nos revenus, poursuit M. Hultgren.

- Lorsque nous avions entamé les négociations avec l'équipe de Gretzky au sujet d'une représentation possible, jamais nous n'aurions imaginé qu'elles déboucheraient sur une collaboration de cette envergure. C'est fantastique que Wayne Gretzky ait eu envie de devenir copropriétaire de Gold Town Games. Cette collaboration augmentera nos chances de pénétrer davantage le marché nord-américain et d'attirer d'autres partenaires intéressants, conclut Pär Hultgren.

Pour en savoir plus sur Gold Town Games : http://www.goldtowngames.com et http://bit.ly/2ILk8D5

Contact :

Pär Hultgren

PDG de Gold Town Games

Téléphone : +46736005047

par.hultgren@goldtowngames.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1010495/Wayne_Gretzky.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1010494/Gold_Town_Games_AB_Logo.jpg

SOURCE Gold Town Games AB