Wayne Gretzky wird Botschafter und Equity-Partner für World Hockey Manager

„Die Zusammenarbeit mit einem der größten Athleten der Geschichte ist der Beginn eines neuen Kapitels für Gold Town Games. Es ist ein natürlicher Schritt im Einklang mit unserer Vision, ein weltweit führender Anbieter von mobilen Sportmanagerspielen zu sein", so Pär Hultgren, CEO von Gold Town Games.

Sportfans muss man Wayne Gretzky nicht weiter vorstellen. Er wird „The Great One" genannt und gilt als der beste Eishockeyspieler der Welt. Gretzky erzielte vier Stanley Cup-Titel für die Edmonton Oilers und hält immer noch 61 einzelne NHL-Rekorde, darunter die meisten Tore und Vorlagen aller Zeiten. Sein klassisches Trikot mit der Nummer 99 wurde in der gesamten NHL ausgemustert. Nach seiner Spielkarriere setzte Gretzky seine Karriere als Miteigentümer und Cheftrainer in der NHL fort und gewann Olympia-Gold als Direktor der kanadischen Nationalmannschaft.

– Wayne Gretzkys umfangreiche Hockey-Karriere als Spieler, Leader, Coach und Eigentümer entspricht direkt dem kompletten Benutzererlebnis in WHM. Mit ihm als globalem Botschafter des Spiels werden wir weiterhin ein noch stärkeres Spielerlebnis entwickeln und schaffen, das das Engagement unserer Nutzer und letztendlich unsere Einnahmen erhöhen wird, fährt Hultgren fort.

– Als wir vor einiger Zeit das Gespräch mit dem Managementteam von Gretzky über eine mögliche Botschafterrolle begannen, hätte sich keiner von uns vorstellen können, dass es zu einer Zusammenarbeit dieser Größenordnung führen würde. Wayne Gretzkys Wunsch, Mitinhaber von Gold Town Games zu werden, ist fantastisch. Diese Zusammenarbeit wird unsere Chancen erhöhen, tiefer in den nordamerikanischen Markt vorzudringen und weitere interessante Partner zu gewinnen, so Pär Hultgren abschließend.

