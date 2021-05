WCIFIT: reunindo sabedoria e deliberando o futuro em Chongqing

Destaques da conferência

A cerimônia de abertura do WCIFIT será realizada em 21 de maio, o 2021 CCI-New International Land-Sea Trade Corridor International Cooperation Forum e a Asian-Enterprise of Tomorrow Conference serão realizados no mesmo dia.

Como um evento importante da WCIFIT, a 2021 Asia Enterprise of Tomorrow reunirá a sabedoria asiática, convidando os convidados a participar de um seminário e compartilhar suas perspectivas internacionais. Entre os convidados estão políticos de países asiáticos, líderes de empresas Fortune 500, empreendedores famosos e cerca de 200 convidados das áreas acadêmicas e dos meios de comunicação.

Lee Nak-yon, ex-primeiro-ministro da Coreia do Sul, Wang Shi, fundador e presidente da China Vanke Co., Ltd e Li Lei, vice-presidente da Saudi Basic Industry Corporation, apresentarão palestras importantes na reunião.

Além disso, outros convidados de áreas profissionais compartilharão suas opiniões sobre o desenvolvimento de empresas asiáticas relacionadas a cinco temas que incluem os desafios e oportunidades de desenvolvimento asiático e o potencial de Chongqing como um centro logístico internacional, etc.

Exposições temáticas

A exposição terá oito salas com uma área de 110.000 metros quadrados. Columbia, Indonésia e Vietnã participarão como países convidados.

O pavilhão internacional contará com duas áreas de exposição para empresas de cooperação internacional e multinacionais Fortune 500. A exposição de cooperação internacional seguirá o New International Land-Sea Trade Corridor na China Ocidental e os conceitos de Cinturão e Rota e se baseará em um layout de quatro direções que simboliza a integração e convergência do transporte multimodal.

O famoso Enterprise Pavilion reunirá um grande número de empresas estatais e privadas para exibir suas novas tecnologias, produtos e aplicações.

Os nomes atrativos incluem Suez Group, Hyundai, Ford Motor, COFCO, China Merchants Group e muitas outras empresas nacionais e estrangeiras importantes.

Uma plataforma significativa

WCIFIT já se tornou uma janela crucial para a China se mostrar ao mundo exterior, uma plataforma essencial que lidera o desenvolvimento e abertura de cidades do interior e uma transportadora vital para estimular uma nova rodada de abertura de alto nível do oeste da China.

Para mais informações: https://www.ichongqing.info/special/the-3rd-western-china-international-fair-for-investment-and-trade/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1513786/WCIFIT_iChongqing.jpg

FONTE iChongqing

Related Links

www.ichongqing.info



SOURCE iChongqing