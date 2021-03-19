WDM商会将主办全国少数民族企业家盛会

爱荷华州西得梅因2021年3月19日 /美通社/ -- 西得梅因商会（WDM Chamber）将于4月22日至23日举行由信安金融集团（Principal Financial Group®）举办的首届年度黑人和棕色人种商业峰会（Black and Brown Business Summit，简称为“峰会”）。这场为期两天的会议由WDM商会的多元化、平等和包容性委员会（DEI委员会）创立，其目标是提升少数民族的地位并使BIPOC企业团结起来，以协助建立联系、规划、提升、培训和提供资源来帮助企业发展和繁荣。

峰会日程包括由顶尖专家、Mel Essex Award、鼓舞人心的主旨演讲者和网络主持的分组讨论会。分组讨论会分为两个部分：新企业家和老企业家。