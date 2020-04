We Fight Fraud organise une conférence en ligne le 28 avril : la police et d'anciens criminels font équipe pour protéger les entreprises contre la criminalité liée au COVID-19

LONDRES, 22 avril 2020 /PRNewswire/ -- We Fight Fraud (WFF), l'équipe unique de prévention des fraudes, a attiré l'attention des entreprises sur le fait que le confinement imposé en raison du coronavirus a entraîné une augmentation des attaques, qui, selon WFF, représente une hausse d'au moins 25 % et pourrait atteindre 80 %[1]. Afin d'aider les entreprises et autres organisations, WFF a annoncé la tenue d'une conférence gratuite en ligne le 28 avril, qui réunira les principaux responsables de l'application des lois, des experts en la matière et d'anciens criminels - dont un escroc, un membre haut placé de la mafia et un pirate informatique - qui vont donner aux entreprises les connaissances d'initiés dont elles ont besoin pour prévenir la criminalité financière et lutter contre celle-ci. Il semble que c'est la première fois qu'un groupe comme celui-ci apparaît en public pour aider à protéger le public et les entreprises.