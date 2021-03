Wealth Dynamix als „Enabler" eingestuft in neuem Branchenranking für Software in der Vermögensverwaltung

Die Strategieberatung mit Hauptsitz in der Schweiz will mit ihrer Market Map einige der länger bestehenden Indizes herausfordern. Das Unternehmen erklärt, dass seine Bewertungsmethodik dem schnelllebigen digitalen Zeitalter gerecht wird, da sie nicht nur Technologie- und Geschäftsmodellinnovationen berücksichtigt, sondern auch die entscheidende Rolle, die Innovatoren dabei spielen, Firmen im differenzierten Vermögenssektor Marktvorteile zu verschaffen. Im Gegensatz zu Gartners etabliertem Magic Quadrant, der Unternehmen in der begehrten „oberen rechten Ecke" hervorhebt, erkennt die Market Map die fundamentale Rolle an, die digitale Spezialisten bei der Weiterentwicklung von Vermögens- und Investmentmanagern mit unterschiedlichen Angeboten und Servicekanälen spielen.