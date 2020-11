Wealth Dynamix completa oitavo ano de crescimento e continua expansão apesar dos desafios da pandemia mundial

LONDRES, 4 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Wealth Dynamix, líder mundial em soluções de Gerenciamento do Ciclo de Vida do Cliente (Client Lifecycle Management, CLM), anunciou resultados de desempenho de final de ano que apontam para um forte crescimento durante os doze meses até 30 de setembro de 2020. A Wealth Dynamix tem trabalhado com clientes de gestão de patrimônio novos e existentes para oferecer os recursos críticos necessários para manter suporte ao trabalho remoto e à continuidade dos negócios. Particularmente, os clientes estão desfrutando de uma perspectiva real de 360 graus, automatização acionável e inteligente e fluxos de trabalho com as melhores práticas, que dispensam tarefas manuais e intensificam a produtividade, além de ferramentas prontas para dispositivos móveis que aumentam a usabilidade e o acesso.

Desde outubro de 2019, a Wealth Dynamix expandiu as operações europeias, abriu um novo escritório em Paris para apoiar ainda mais bancos privados, empresas de gestão de patrimônios e investimentos na França e na Suíça, e adquiriu uma série de clientes globais significativos, incluindo um grande banco global com sede em Singapura e um grande banco privado europeu com sede na França.

No Reino Unido, vários dos principais gestores de patrimônio e bancos privados incluindo Charles Stanley, Ruffer, Quilter e Rothschild & Co concluíram grandes projetos para atualizar para a versão mais recente da solução Wealth Dynamix CLM.

Muitos clientes da Wealth Dynamix aceleraram projetos de digitalização ao longo do segundo semestre do ano, impulsionados pela necessidade de gerenciar relacionamentos com clientes de forma integrada a partir de qualquer local, manter altos níveis de interação com o cliente por meio de canais digitais, aumentar a velocidade e agilidade de integração e garantir conformidade contínua. Ao fazer isso, aumentou a demanda para implementar e atualizar para a versão mais recente da solução WDX1 da empresa e para alavancar os serviços com base em nuvem de forma mais eficaz.

O WDX1 é a principal solução digital CLM e vencedora de vários prêmios da Wealth Dynamix, desenvolvida para oferecer suporte às complexas exigências das empresas de gestão de patrimônio a partir de uma única plataforma unificada. Os recursos compreendem todo o ciclo de vida do cliente, incluindo aquisição de clientes, engajamento de clientes, integração digital, conformidade regulatória, gerenciamento de relacionamento e assistência contínua ao cliente.

Gary Linieres, CEO e co-fundador da Wealth Dynamix, disse: "Este foi um ano de duas metades, no qual as empresas focaram inicialmente na digitalização para otimizar a eficiência operacional e melhorar a razão custo-rendimento, depois rapidamente mudaram o foco para garantir que pudessem continuar a servir funcionários e clientes de forma efetiva enquanto trabalhavam remotamente. A tecnologia nunca desempenhou um papel tão vital na continuidade dos negócios e na capacitação de consultores, e o sucesso da Wealth Dynamix ao longo deste período desafiador é prova de nossos muitos anos de experiência no domínio da gestão de patrimônio e da flexibilidade de nossas soluções".

"Avançando para 2021", continua Linieres, "os gestores de patrimônio precisarão fornecer a todas as partes interessadas internas uma visão integrada das jornadas do cliente, para que possam fazer recomendações proativas e inteligentes que atendam às necessidades do cliente". Eles precisarão incorporar agilidade em suas plataformas tecnológicas, para que possam adaptar-se rapidamente às mudanças sem interromper a qualidade do serviço. E haverá uma mudança permanente na maneira como as pessoas fazem negócios, exigindo comunicações digitais totalmente efetivas e seguras, ao mesmo tempo em que devem cumprir com as obrigações regulatórias".

FONTE Wealth Dynamix

Related Links

https://www.wealth-dynamix.com



SOURCE Wealth Dynamix