Wealth Dynamix devient partenaire du programme ISV Connect de Microsoft afin de créer de la valeur pour ses clients internationaux

LONDRES, 4 février 2020 /PRNewswire/ -- Wealth Dynamix, un grand fournisseur mondial de solutions de gestion du cycle de vie des clients (CLM), a le plaisir d'annoncer qu'il a été reconnu comme partenaire du programme d'applications commerciales ISV Connect de Microsoft, dans l'optique d'accélérer l'innovation et la valeur pour ses clients mondiaux et le succès de la mise sur le marché (GTM selon l'anglais) pour l'entreprise.

D'ores et déjà partenaire « Gold » de Microsoft, Wealth Dynamix est désormais un partenaire de premier plan du programme d'applications commerciales ISV Connect, qui propose une solution conçue spécialement pour le secteur de la gestion de patrimoine.

Devenir partenaire du programme ISV Connect de Microsoft permet à Wealth Dynamix de bénéficier de ressources techniques, marketing et d'activation des ventes exclusives à l'échelle mondiale, qui vont lui donner la possibilité de développer et de promouvoir des solutions de pointe de Client Lifecycle Management (CLM) - gestion du cycle de vie des clients -, basées sur la plate-forme Microsoft Dynamics 365 et enrichies par d'autres technologies Microsoft telles que Teams, LinkedIn et les services d'intelligence artificielle d'Azure, notamment l'apprentissage automatique d'Azure.

« Le secteur de la gestion de patrimoine assiste au plus grand transfert de richesses entre générations de l'histoire et voit une nouvelle vague d'investisseurs férus de technologie qui attendent une expérience utilisateur nec plus ultra. Cela exerce une pression de plus en plus forte sur les gestionnaires de fortune pour qu'ils trouvent de nouveaux clients, gèrent les clients existants et répondent plus efficacement aux exigences de conformité », a déclaré Gary Linieres, PDG de Wealth Dynamix.

« En conjuguant la puissance de la technologie Microsoft et l'expertise spécifique du marché que possède Wealth Dynamix, on obtient la solution parfaite pour relever les défis réglementaires et numériques auxquels est confronté le secteur de la gestion de patrimoine de nos jours. Cette dernière étape en date de notre parcours va nous permettre de continuer à tirer parti des grands investissements de Microsoft dans des domaines tels que la sécurité, la conformité réglementaire, le cloud et l'IA, ce qui, à son tour, renforcera notre leadership technique et donnera accès à une série d'avantages pour soutenir les stratégies de GTM dans nos régions cibles. »

Ce soutien supplémentaire des éditeurs de logiciels (ISV) aidera Wealth Dynamix à redoubler ses efforts d'expansion mondiale et à proposer des programmes stratégiques de transformation numérique à un nombre encore plus grand des meilleures banques privées et sociétés de gestion de patrimoine et d'actifs du monde.

« Notre nouveau programme d'applications commerciales ISV Connect réunit les avantages des plateformes et des programmes créés spécialement pour contribuer au succès de ces partenaires », a déclaré Patrice Amann, responsable de la branche des services financiers pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) chez Microsoft.

« La solution Wealth Dynamix permet aux gestionnaires de fortune d'apporter de meilleurs services à leurs clients en simplifiant les processus administratifs chronophages et en favorisant la productivité des conseillers, une meilleure conformité et la croissance des entreprises. »

WDX1 est la solution CLM numérique phare de Wealth Dynamix, primée à plusieurs reprises. Elle a été conçue pour répondre aux exigences complexes de l'acquisition de clients, de l'engagement client, de l'intégration numérique, de la conformité réglementaire, de la gestion de la relation client, du service à la clientèle et de la veille économique à partir d'une seule et même plate-forme unifiée.

Related Links

https://www.wealth-dynamix.com



SOURCE Wealth Dynamix