Wealth Dynamix erhält XCelent Overall Award im Rahmen des Celent Wealth Management Client Onboarding Report

LONDON, 21. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Wealth Dynamix, ein Weltmarktführer im Bereich Client Lifecycle Management (CLM)-Lösungen, hat den XCelent Overall Award der Analystenfirma Celent für herausragende Leistungen in allen Kategorien erhalten. Die Auszeichnung wurde im Rahmen einer Studie zu verschiedenen Client-Onboarding-Plattformen im Vermögensmanagement (Wealth Management Client Onboarding Platforms ABCD Vendor View Report) vergeben, bei der die wichtigsten Trends, Technologien, Funktionalitäten und Kundenpräferenzen bei acht führenden Anbietern eingehend unter die Lupe genommen wurden.

Grundlage für die Auszeichnung mit dem neuen XCelent Overall Award sind die erfolgreichen Leistungen der teilnehmenden Anbieter über alle Kategorien hinweg. „Aufgrund ihrer überzeugenden Ergebnisse in den einzelnen ABCD-Kategorien wurde Wealth Dynamix zum Sieger in der Gesamtkategorie XCelent Overall ernannt", hieß es in dem Report. Ihr „robustes Client-Lifecycle-Management-System und ausgeklügeltes Anti-Geldwäsche-System vereinen die Ergebnisse mehrerer KYC-Prozesse und ermitteln einen Risiko-Score, wodurch der jeweils entsprechende Compliance-Workflow automatisch angepasst wird."

Darüber hinaus stufte Celent Wealth Dynamix als zweitbeste Lösung in der Kategorie „Advanced Functionality" ein und verlieh Bestnoten in den Bereichen KI, Benutzeroberfläche, Integration und API.

„Es war uns eine Freude, Wealth Dynamix in die 2020 Wealth Management Client Onboarding-Benchmarking-Studie von Celent aufzunehmen", sagte Awaad Aamir, Analyst bei Celent und Co-Autor des Reports. Weiter erklärte er: „In unseren Augen stellt ihre Lösung eine perfekte Balance zwischen Funktionalität und Nutzererlebnis dar und hat somit die Auszeichnung mit dem Overall XCelent Award für alle Kategorien verdient."

WDX1 ist die mehrfach preisgekrönte digitale Flaggschiff-CLM-Lösung von Wealth Dynamix. Sie unterstützt die komplexen Anforderungen von Wealth-Management-Unternehmen über eine einzelne, einheitliche Plattform. Ihre Funktionalitäten erstrecken sich über den gesamten Kundenlebenszyklus, von der Kundenakquise über Client Engagement, digitales Onboarding, regulatorische Compliance und Relationship Management bis hin zum Kundenservice.

Gary Linieres, CEO und Mitgründer von Wealth Dynamix, kommentierte die Auszeichnung mit den Worten: „Wir fühlen uns geehrt, den renommierten XCelent Overall Award erhalten zu haben. Vermögensmanagement steht vor einem Wandel und der Wettbewerb um verwaltetes Vermögen ist so stark wie nie zuvor. Die demografischen Zusammensetzung unter den wohlhabendsten Weltbürgern ändert sich, deshalb sind eine breitere Perspektive und ein agilerer, technisch versierter Ansatz gefragt."

„Wealth Dynamix wurde ins Leben gerufen, um der Nachfrage nach erstklassigem, kundenorientiertem Service über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg gerecht zu werden und gleichzeitig vertretbare Audit Trails zu gewährleisten. Keine andere Lösung erstreckt sich über die gesamte Customer Journey oder erlaubt Vermögensverwaltern, Kunden effizient und fundiert zu betreuen. Unser ausschließlicher Fokus auf das Vermögensverwaltungsgeschäft macht Wealth Dynamix zur ersten Wahl für Unternehmen, die Prozesseffizienz erreichen, ihren Kundenservice erweitern und Compliance garantieren wollen."

