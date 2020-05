Wealth Dynamix gana el Premio XCelent Overall en el Informe de Celent de Incorporación de Clientes de Gestión de Riqueza

LONDRES, 21 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Wealth Dynamix, líder mundial en soluciones para gestión de ciclo de vida del cliente (Client Lifecycle Management, CLM), anunció hoy que ha sido elegido por la empresa de analistas globales Celent como ganador del premio XCelent Overall, por su excelente desempeño en todas las categorías en su informe Wealth Management Client Onboarding Platforms ABCD Vendor View (Plataforma de Incorporación de Clientes de Gestión de Riqueza ABCD, Perspectiva del Proveedor). El informe es un estudio exhaustivo, centrado en las principales tendencias, tecnología y funcionalidades, y las preferencias de los clientes de ocho importantes proveedores.

El nuevo premio XCelent Overall se elige de acuerdo con el trabajo positivo demostrado en todas las categorías por todos los proveedores participantes. "Wealth Dynamix gana en la categoría XCelent Overall debido a su gran desempeño en cada una de las categorías de ABCD", indica el informe. Su "sólido sistema de gestión del ciclo de vida del cliente y su sofisticado sistema contra el lavado de dinero combinan los resultados de múltiples procesos de conocimiento del cliente ("know your client", KYC) y asignan una puntuación de riesgo, alterando automáticamente los esquemas de seguimiento del flujo de trabajo en cuestión".

Celent también calificó a Wealth Dynamix como la segunda solución más sólida en la categoría Funcionalidad Avanzada, y asignó calificaciones máximas a su IA (inteligencia artificial), interfaz del usuario, métodos de integración y API.

"Celent tuvo el agrado de incorporar a Wealth Dynamix en el estudio comparativo de incorporación de Clientes de Gestión de Riqueza edición 2020", dijo Awaad Aamir, analista de Celent y coautor del informe. Agregó luego: "Consideramos que tienen una solución muy equilibrada en términos de funcionalidad y experiencia de usuario, por lo que fue galardonado con el premio Overall XCelent en todas las categorías".

WDX1 es la icónica solución de gestión del ciclo de vida del cliente ganadora y tiene múltiples galardones de Wealth Dynamix, diseñada para dar soporte a los complejos requisitos de las compañías de gestión de riqueza desde una plataforma unificada. Sus capacidades abarcan todo el ciclo de vida del cliente, incluida la adquisición de clientes, la participación del cliente, la incorporación digital, el cumplimiento normativo, la gestión de relaciones y el mantenimiento continuo del cliente.

Gary Linieres, CEO y cofundador de Wealth Dynamix, comentó: "Nos sentimos honrados de haber ganado el aclamado premio XCelent Overall. El mundo de la gestión de la riqueza está cambiando, y la competencia por AeC (activos en cartera) nunca ha sido mayor. La evolución demográfica de las personas más ricas del mundo requiere una perspectiva más amplia y un enfoque más ágil y sólido en términos de tecnología".

"Wealth Dynamix nació para abordar la necesidad de ofrecer un servicio de clase mundial centrado en el cliente, a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, y, a la vez, mantener un registro de auditoría defendible. Ninguna otra solución abarca todo el recorrido del cliente o permite a los administradores de patrimonio dar servicio a los clientes de manera eficiente y con conocimientos. Nuestro enfoque único en la gestión de riqueza hace de Wealth Dynamix la mejor opción para las empresas que desean lograr eficiencias de procesos, enriquecer el servicio al cliente y garantizar el cumplimiento", dijo.

FUENTE Wealth Dynamix

SOURCE Wealth Dynamix