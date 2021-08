Wealth Dynamix ganha o prêmio "XCelent Functionality Award" no relatório New Wealth Management CRM

Ao comentar sobre o prêmio, o analista da Celent, Awaad Aamir, declarou: "A solução WDX1 é bastante abrangente em seus recursos de atendimento de clientes e consultores. A jornada de dados em insights acionáveis é um recurso destacado da solução, particularmente a capacidade do sistema de criar uma visão de 360 graus do cliente e de seus recursos de gerenciamento do fluxo de trabalho."

Em 2020, a WDX1 recebeu o prêmio XCelent Overall no relatórioWealth Management Client Onboarding Platforms da Celent.

A WDX1 é a principal solução premiada de gerenciamento do ciclo de vida do cliente (CLM) da Wealth Dynamix, desenvolvida para atender aos complexos requisitos das empresas de gestão de patrimônio a partir de uma única plataforma unificada. Seus recursos abrangem todo o ciclo de vida do cliente, incluindo aquisição de clientes, engajamento do cliente, integração digital, conformidade regulatória, gestão de relacionamento e atendimento contínuo ao cliente.

Gary Linieres, CEO e fundador da Wealth Dynamix, comentou: "Ser reconhecido pela Celent no XCelent Awards pela segunda vez em dois anos reconhece nossa capacidade contínua de oferecer eficiência, insights acionáveis e conformidade por meio de tecnologias de ponta, incluindo IA e nuvem. Com dez anos de experiência e toda uma empresa dedicada à construção e entrega de soluções de CRM e CLM específicas para a gestão de patrimônio, estamos muito orgulhosos de ter empresas globais líderes do setor, como Crédit Agricole Indosuez Wealth Management, Rothschild & Co e Quilter Cheviot, usando a WDX1 para oferecer um serviço excepcional centrado no cliente."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1587112/Wealth_Dynamix_XCelent_Functionality_Award.jpg

FONTE Wealth Dynamix

Related Links

None



SOURCE Wealth Dynamix