Wealth Dynamix ganha o prêmio XCelent Overall no relatório Celent Wealth Management Client Onboarding

LONDRES, 21 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- Wealth Dynamix, líder global em soluções de Gerenciamento do ciclo de vida do cliente (CLM), anunciou hoje sua seleção pela empresa de análises global Celent como vencedora do prêmio XCelent Overall, pelo excelente desempenho em todas as categorias em seu relatório Wealth Management Client Onboarding Platforms ABCD Vendor View. O relatório é um estudo aprofundado, focado nas principais tendências, tecnologia e funcionalidades, além das preferências do cliente de oito grandes fornecedores.

O novo prêmio XCelent Overall é julgado de acordo com o trabalho positivo exibido em todas as categorias, por todos os fornecedores participantes. "Wealth Dynamix é o vencedor da categoria Xcelent Overall, devido ao seu forte desempenho em cada uma das categorias ABCD", afirmou o relatório. Seu "sistema robusto de gerenciamento do ciclo de vida do cliente e seu sofisticado sistema AML combinam os resultados de vários processos KYC e atribuem uma pontuação de risco, alterando automaticamente o fluxo de trabalho de conformidade envolvido".

A Celent também classificou a Wealth Dynamix como a segunda solução mais forte na categoria Funcionalidade Avançada, obtendo as melhores notas por sua IA, interface com o usuário, métodos de integração e APIs.

"A Celent ficou feliz em incluir a Wealth Dynamix no estudo de benchmarking Wealth Management Client Onboarding 2020", disse Awaad Aamir, analista da Celent e coautor do relatório. Ele continuou: "Consideramos que eles possuem uma solução muito equilibrada em termos de funcionalidade e experiência do usuário, motivo pelo qual recebeu o prêmio XCelent Overall em todas as categorias".

A WDX1 é a principal e premiada solução de gerenciamento de ciclo de vida do cliente da Wealth Dynamix, projetada para dar suporte aos complexos requisitos das empresas de gerenciamento de patrimônio a partir de uma única plataforma unificada. Seus recursos abrangem todo o ciclo de vida do cliente, incluindo aquisição, engajamento, integração digital, conformidade regulatória, gerenciamento de relacionamento e atendimento contínuo ao cliente.

Gary Linieres, CEO e cofundador da Wealth Dynamix, comentou: "Estamos honrados por ganhar o aclamado prêmio XCelent Overall. O mundo da gestão de patrimônio está mudando, e a concorrência por AuM nunca foi tão grande. A demografia em evolução das pessoas mais ricas do mundo exige uma visão mais ampla e uma abordagem mais ágil e com mais conhecimento tecnológico."

"A Wealth Dynamix foi criada para atender a necessidade de oferecer serviços de primeira classe, centrados no cliente, durante todo o ciclo de vida do cliente, mantendo uma trilha de auditoria defensável. Nenhuma outra solução abrange toda a jornada do cliente ou permite que os gerentes de patrimônio atendam aos clientes de maneira eficiente e com insight. Nosso foco exclusivo no gerenciamento de patrimônio faz da Wealth Dynamix a melhor escolha para empresas que desejam obter eficiência de processo, enriquecer o atendimento ao cliente e garantir a conformidade", afirmou.

