Wealth Dynamix lança solução SaaS de gerenciamento de ciclo de vida de clientes baseada na nuvem para empresas de gestão de patrimônio

Assista ao vídeo de introdução aqui

A infraestrutura simples e ágil da CLMi elimina a necessidade de instalação e configuração complexas e demoradas, tornando-a rápida e fácil de implementar em toda a empresa. As integrações pré-construídas com a melhor FinTech e RegTech da categoria permitem a colaboração e comunicação entre empresas, o compartilhamento de dados em toda a empresa e a supervisão completa da aquisição e integração até a gestão contínua de relacionamentos. Atualizações regulares e automatizadas garantem que a CLMi esteja sempre atual e na vanguarda da inovação, sem necessidade de manutenção interna.

De acordo com Dominic Snell, diretor de estratégia de produtos da Wealth Dynamix: "A experiência do usuário é fundamental para nossa visão de capacitar os gestores de relacionamento com ferramentas CLM que tornam sua vida mais fácil e seu trabalho mais eficaz. Eles estão cansados de tecnologias difíceis de usar que exigem vários logins, não oferecem uma visão completa do cliente e insights insuficientes. A baixa adoção é prejudicial para o negócio de um gestor de patrimônio e somos cada vez mais solicitados a oferecer uma plataforma CLM fácil de usar que os gerentes de relacionamento desejarão usar todos os dias. A CLMi é a resposta. Aplicamos nossa experiência no setor de gestão de patrimônio para desenvolver uma solução altamente flexível que seja rápida e fácil de implementar e agradável de utilizar, sem comprometer a funcionalidade. Sendo uma solução SaaS, a CLMi combina a sólida funcionalidade de CRM com a versatilidade e a inteligência necessárias para gerenciar regras e processos complexos inerentes à gestão de patrimônio."

Gary Linieres, CEO e cofundador da Wealth Dynamix, disse: "Os gestores discricionários de investimentos e fundos de nível médio precisam de mais do que um CRM padrão para gerenciar a jornada dos clientes e os requisitos complexos de conformidade de forma eficaz, mas não contam com recursos e orçamentos para obter e, em seguida, integrar diferentes soluções específicas a cada etapa. A CLMi se baseia em nossos dez anos de experiência no fornecimento de projetos de grande escala de CRM e integração para alguns dos maiores gestores de patrimônio do mundo. Aproveitamos todo esse conhecimento e aplicamos em uma solução SaaS ágil e moderna que oferece o tipo de sofisticação simples que os gerentes de relacionamento vêm exigindo há muitos anos. A CLMi os ajudará a se tornarem verdadeiramente centrados no cliente e fornecerá uma plataforma digital e um conjunto de ferramentas a um custo que antes estava apenas ao alcance de empresas preparadas para gastar milhões."

Quer ver a CLMi em ação? A Wealth Dynamix realizará um webinar na quinta-feira, 29 de abril de 2021, para demonstrar como colocar seus gerentes de relacionamento no comando, orientar os relacionamentos com os clientes e alcançar resultados vencedores no menor tempo possível. Cadastre-se aqui

