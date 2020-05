Wealth Dynamix remporte le prix XCelent Overall dans le rapport sur l'intégration de clients en vue de la gestion de leur patrimoine de Celent

LONDRES, 21 mai 2020 /PRNewswire/ -- Wealth Dynamix, leader mondial des solutions de gestion du cycle de vie des clients (CLM), a annoncé aujourd'hui avoir remporté le prix XCelent Overall décerné par le cabinet d'analystes mondial Celent dans son rapport intitulé Aperçu des fournisseurs ABCD de plateformes d'intégration de clients en vue de la gestion de leur patrimoine (Wealth Management Client Onboarding Platforms ABCD Vendor View), pour ses performances exceptionnelles dans toutes les catégories. Le rapport se veut une étude approfondie et met l'accent sur les principales tendances, la technologie et les fonctionnalités, et les préférences des clients de huit grands fournisseurs.

Le critère d'attribution du tout nouveau prix XCelent Overall repose sur le travail positif réalisé dans toutes les catégories par tous les fournisseurs participants. « Wealth Dynamix l'emporte dans la catégorie XCelent Overall en raison de ses excellentes performances dans chacune des catégories ABCD, indique le rapport. Son système robuste de gestion du cycle de vie des clients et son système sophistiqué de lutte contre le blanchiment d'argent combinent les résultats de plusieurs processus KYC (connaissance de la clientèle) et attribuent un score de risque, ce qui modifie automatiquement les implications quant au flux de travail de conformité nécessaire ».

Celent a également classé Wealth Dynamix comme la deuxième solution la plus solide dans la catégorie des fonctionnalités de pointe. Elle obtient les meilleures notes pour son IA, son interface utilisateur, ses méthodes d'intégration et ses API.

« Celent a été ravi heureux d'inclure Wealth Dynamix dans l'étude comparative 2020 portant sur l'intégration de clients en vue de la gestion de leur patrimoine (2020 Wealth Management Client Onboarding) », a déclaré Awaad Aamir, analyste chez Celent et co-auteur du rapport, qui a ajouté : « Leur solution nous a semblé très bien équilibrée en termes de fonctionnalités et d'expérience utilisateur, ce qui explique pourquoi elle a reçu le prix XCelent Overall dans toutes les catégories. »

WDX1 est la solution phare de gestion du cycle de vie des clients de Wealth Dynamix. Plusieurs fois primée, elle a été conçue pour répondre aux exigences complexes des sociétés de gestion de patrimoine à partir d'une plateforme unique et unifiée. Ses capacités couvrent l'ensemble du cycle de vie du client, y compris l'acquisition et l'engagement du client, l'intégration numérique, la conformité réglementaire, la gestion des relations et le service client continu.

Gary Linieres, PDG et cofondateur de Wealth Dynamix, a commenté : « Nous sommes ravis d'avoir remporté le prix XCelent Overall, un prix salué par la critique. Le monde de la gestion de patrimoine est en pleine mutation et la concurrence pour les fonds sous mandat de gestion n'a jamais été aussi forte. L'évolution démographique des personnes les plus riches du monde exige une perspective plus large et une approche plus agile et plus avisée sur le plan technologique. »

« Wealth Dynamix a été créé pour répondre à un besoin, celui de fournir un service de classe mondiale, centré sur le client, tout au long de son cycle de vie, tout en conservant une piste d'audit défendable. Aucune autre solution ne couvre l'ensemble du parcours du client ou ne permet aux gestionnaires de patrimoine de servir leurs clients efficacement et avec discernement. Le fait que nous nous concentrions uniquement sur la gestion de patrimoine fait de Wealth Dynamix le premier choix pour les entreprises qui souhaitent améliorer l'efficacité des processus, enrichir le service aux clients et veiller au respect des règles applicables », a-t-il déclaré.

