Wealth Dynamix torna-se parceira do programa ISV Connect da Microsoft para gerar valor a clientes globais

LONDRES, 4 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Wealth Dynamix, líder mundial em soluções de gestão de ciclo de vida do cliente (Client Lifecycle Management, CLM), tem a satisfação de anunciar que foi oficializada como parceira do programa Business Applications ISV Connect da Microsoft, em um movimento para de acelerar a inovação e o valor aos seus clientes globais e o sucesso da estratégia go-to-market (GTM) da empresa.

Atualmente já uma parceira Gold da Microsoft, a Wealth Dynamix passa a ser uma importante parceira do programa Business Application ISV Connect, oferecendo uma solução especialmente desenvolvida para o setor de gestão patrimonial.

Por ser uma parceira do programa ISV Connect da Microsoft, a Wealth Dynamix passa a contar com recursos técnicos, de marketing e de vendas exclusivos em nível mundial. Tudo isso aprimora o desenvolvimento e a promoção de soluções de vanguarda de gestão de ciclo de vida do cliente (CLM) construídas na plataforma Microsoft Dynamics 365 e melhoradas por outras tecnologias da Microsoft, como Teams, LinkedIn e serviços de inteligência artificial Azure, como Azure Machine Learning.

"O setor de gestão patrimonial está testemunhando a maior transferência geracional de patrimônio da história e uma nova onda de investidores com conhecimento tecnológico que esperam ter uma experiência extraordinária como usuários", disse o CEO da Wealth Dynamix, Gary Linieres. "Isso está pressionando cada vez mais os gestores patrimoniais a encontrarem novos clientes, sem deixar de gerenciar os já existentes e atendendo aos requisitos de conformidade de forma mais eficaz."

"Combine o poder da tecnologia da Microsoft com a expertise de mercado específica da Wealth Dynamix, e você tem a solução perfeita para enfrentar os desafios regulatórios e digitais que o setor de gestão patrimonial tem pela frente neste momento. Com este passo mais recente na nossa jornada, continuaremos a aproveitar o vasto investimento da Microsoft em áreas como segurança, conformidade regulatória, nuvem e inteligência artificial, o que, por sua vez, concretizará a nossa liderança técnica e proporcionará uma série de benefícios para sustentar estratégias GTM nas nossas regiões-alvo."

Este apoio extra a fornecedores independentes de software ajudará a Wealth Dynamix a redobrar os esforços de expansão global e a implantar programas estratégicos de transformação digital para um número ainda maior de importantes bancos privados do mundo todo, além de empresas de gestão patrimonial e de ativos.

"O nosso novo programa Business Applications ISV Connect reúne benefícios de plataforma e de programa criados especialmente para apoiar o sucesso desses parceiros", disse Patrice Amann, líder do setor de serviços financeiros da Microsoft na região da Europa, Oriente Médio e África (EMEA).

"A solução da Wealth Dynamix permite que os gestores patrimoniais atendam melhor aos seus clientes, simplificando processos administrativos demorados e impulsionando a produtividade dos consultores, uma conformidade mais forte e o crescimento empresarial."

A premiadíssima WDX1 é a principal solução de CLM digital da Wealth Dynamix, projetada para satisfazer os complexos requisitos de aquisição de clientes, engajamento do cliente, onboarding digital, conformidade regulatória, gestão de relacionamentos, atendimento ao cliente e inteligência de negócios a partir de uma plataforma única e unificada.

