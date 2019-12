Weatherford achève avec succès sa restructuration financière

La Société sort de la protection du chapitre 11 et nomme son nouveau conseil d'administration

HOUSTON, 16 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc a annoncé aujourd'hui avoir achevé sa restructuration financière et être sortie de la protection du chapitre 11.

La Société émerge sur une base financière plus solide en ayant réduit d'environ 6,2 milliards $ sa dette consolidée non amortie, en ayant obtenu 2,6 milliards $ de facilités de financement de sortie, dont 450 millions $ de facilité de crédit renouvelable, en ayant obtenu une lettre de facilité de crédit de 195 millions $, et plus de 900 millions $ de liquidité.

« C'est un jour important pour Weatherford, à l'heure où nous émergeons en tant qu'organisation plus solide et plus spécialisée », a déclaré Mark A. McCollum, président-directeur général de Weatherford. « Grâce à un bilan à la force retrouvée, à une solide clientèle et à un portefeuille conçu pour répondre aux besoins de notre secteur, nous pensons être bien positionnés pour nous appuyer sur notre réputation en tant que leader du secteur des services pétroliers et pour capitaliser sur les opportunités de croissance futures. Je souhaite remercier nos employés dévoués, nos clients et nos fournisseurs, qui ont continué de croire en Weatherford et de travailler à nos côtés pour aboutir à cette recapitalisation de bilan réussie. »

Weatherford s'attend à ce que ses actions ordinaires nouvellement émises soient dans un premier temps négociées à nouveau sur les marchés OTC, la Société prévoyant ensuite de les négocier à la Bourse de New York, sous réserve des approbations applicables. La transition sur la Bourse de New York devrait avoir lieu après que la Société ait déclaré ses résultats pour le quatrième trimestre se clôturant le 31 décembre 2019, qu'elle ait organisé une conférence avec les investisseurs, et qu'elle ait achevé son nouveau processus comptable qui devrait être établi d'ici le début du mois de mars (détails à suivre).

Nouveau conseil d'administration

Un nouveau conseil d'administration a été nommé suite à l'émergence de la Société, qui fournit une expertise et une expérience indispensables pour Weatherford, à l'heure où la Société entame sa nouvelle phase de croissance et d'innovation. Le nouveau conseil d'administration se compose de sept membres, parmi lesquels Thomas R. Bates, Jr., président du conseil d'administration, John F. Glick, Neal P. Goldman, Gordon T. Hall, Mark A. McCollum, Jacqueline Mutschler, et Charles M. Sledge. Concernant le nouveau conseil d'administration, M. McCollum a poursuivi : « La connaissance et l'engagement de notre nouveau conseil d'administration nous permettront de répondre aux opportunités qui s'offriront à nous, et de demeurer focalisés sur l'atteinte des objectifs qui s'inscrivent dans l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes de la Société. »

Weatherford a été représentée dans le cadre de la recapitalisation par Latham & Watkins LLP, Matheson, Hunton Andrews Kurth LLP, Lazard Freres & Co. LLC, Alvarez & Marsal et Conyers Dill & Pearman.

Déclarations prévisionnelles

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prévisionnelles. En outre, notre direction peut formuler de temps à autre des déclarations prévisionnelles sous forme orale. Toutes les déclarations autres que des faits historiques constituent des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles peuvent être identifiées par des termes tels que « croit », « s'attend à », « prévoit », « projette », « planifie », « estime », « est susceptible de », « fera », « pourrait », « devrait », « vise » ou « entend », ou par d'autres expressions semblables. Les déclarations prévisionnelles reflètent nos attentes et hypothèses actuelles relatives à notre activité, à l'économie et à d'autres conditions et événements futurs, qui se fondent sur les données financières, économiques et concurrentielles actuellement disponibles, ainsi que sur nos projets d'affaires actuels. Les résultats réels pourraient sensiblement varier en fonction de risques et d'incertitudes qui sont susceptibles d'affecter nos opérations, marchés, services, et prix, ainsi que d'autres facteurs indiqués dans la section Facteurs de risque de nos dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Bien que nous considérions nos hypothèses raisonnables, nous vous prions de ne pas vous fier aux déclarations prévisionnelles dans la mesure où il est très difficile de prédire l'impact de facteurs connus, et où il nous est impossible d'anticiper tous les facteurs susceptibles d'affecter nos résultats réels. Parmi les facteurs importants susceptibles de faire varier sensiblement nos résultats réels par rapports à ceux énoncés dans les déclarations prévisionnelles figurent, sans toutefois s'y limiter, les attentes de la direction concernant les plans, les stratégies, les objectifs, la croissance, ainsi que la performance financière et opérationnelle attendue ; les perspectives financières ; les sources prévues et l'utilisation du capital, ainsi que d'autres éléments qui ne constituent pas des faits historiques. Pour obtenir plus d'informations concernant ces facteurs de risques ainsi que d'autres, veuillez vous reporter à la section Facteurs de risque de notre rapport annuel sur formulaire 10-K le plus récent et de notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q, ainsi qu'à nos autres dépôts auprès de la SEC. Toutes les déclarations prévisionnelles sont expressément visées dans leur intégralité par le présent avertissement. Les déclarations prévisionnelles ne sont valables qu'à la date où elles sont formulées. Des facteurs ou événements qui pourraient entraîner des résultats réels différents peuvent survenir de temps à autre. Nous n'assumons aucune obligation de mise à jour ou de correction publiques de ces déclarations prévisionnelles, que ce soit du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d'autres raisons, sauf si la loi l'exige.

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, technologies et services innovants, à l'industrie du pétrole et du gaz. La Société exerce ses activités dans plus de 80 pays, et possède un réseau d'environ 620 sites, comprenant des installations de fabrication, de services, de recherche et de développement, ainsi que de formation. Elle emploie environ 24 000 personnes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.weatherford.com et rejoignez Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

Contacts :

Stuart Fraser

+1.713.836.4208

Directeur financier provisoire

Karen David-Green

+1.713.836.7430

Vice-présidente principale de l'engagement des parties prenantes et directrice du marketing

