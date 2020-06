Weatherford annonce des changements dans son équipe de direction et désigne un nouveau directeur

HOUSTON, 18 juin 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Weatherford International plc (OTC Pink : WFTLF) (« Weatherford » ou la « société ») a annoncé que Karl Blanchard, vice-président directeur et directeur des opérations, exercera les fonctions de PDG par intérim, dépendant directement du conseil d'administration, jusqu'à ce qu'un PDG permanent soit désigné.

En outre, Christian Garcia, vice-président directeur et directeur financier, a pris la décision de quitter la société après le dépôt des résultats financiers de la société pour le deuxième trimestre le 5 août 2020. La société annoncera le nom du successeur de M. Garcia à une date ultérieure.

Pour Charles M. Sledge, s'exprimant au nom du conseil d'administration : « Le conseil d'administration a une confiance entière dans la capacité de Karl à prendre les rênes de la société jusqu'à ce qu'un PDG permanent soit désigné. Karl est un leader très respecté dans le secteur, et il a joué un rôle majeur dans la transformation des opérations mondiales de Weatherford depuis qu'il a rejoint la société en 2017. Nous remercions Christian pour son service à la société, et nous lui souhaitons bonne chance pour l'avenir ».

Pour M. Garcia : « Quitter Weatherford a été une décision personnelle difficile. Durant la courte période que j'ai passée dans la société, j'ai pu constater son potentiel pour la création de valeur et la force de l'équipe de direction et les employés de Weatherford. Weatherford prend des mesures agressives pour faire face au contexte actuellement difficile, et je lui souhaite bonne chance pour la suite. »

Désignation d'un nouveau directeur

Le conseil d'administration de la société a désigné Benjamin C. Duster IV aux fonctions de directeur. M. Sledge ajoute : « C'est un honneur pour nous d'accueillir Ben au conseil d'administration de la société. Nous sommes impatients de nous appuyer sur ses connaissances et son savoir-faire afin de stimuler la création de valeur durable pour tous les actionnaires de Weatherford. »

À propos de Benjamin C. Duster IV

Benjamin C. Duster IV est le fondateur et PDG de Cormorant IV Corporation, LLC, une société-conseil qui se spécialise dans les redressements opérationnels et les transformations organisationnelles. Il a travaillé pendant 30 ans à Wall Street et jouit d'une immense expérience des fusions-acquisitions et des services consultatifs stratégiques, aussi bien sur les marchés développés que sur les marchés émergents. Il est titulaire d'une licence (Bachelor of Arts) en économie avec mention de l'Université de Yale, d'un doctorat en droit (Juris Doctorate) de Harvard Law School et d'un MBA de Harvard Business School.

À propos de Karl Blanchard

Karl Blanchard a été nommé PDG et directeur des opérations en août 2017. Avant cela, M. Blanchard a exercé les fonctions de directeur des opérations pour Seventy Seven Energy, où il était responsable des unités opérationnelles chargées du forage, de la fracturation hydraulique et de la location d'outils, ainsi que des fonctions d'appui essentielles. Avant de rejoindre Seventy Seven Energy, M. Blanchard a passé plus de 30 années chez Halliburton, où il était chargé d'une partie importante des offres de produits et services phares de la société, comme l'augmentation de la production, la cimentation, ainsi que les essais et les puits sous-marins. Il a également été le vice-président national de Halliburton Indonesia. M. Blanchard est titulaire d'une licence scientifique (Bachelor of Science) en ingénierie de Texas A&M University, et il membre de la Society of Petroleum Engineers.

À propos de Weatherford

Weatherford est le principal fournisseur de solutions pour les puits et la production. Active dans plus de 80 pays, la société répond aux défis du secteur énergétique grâce à son réseau mondial de talents d'environ 20 000 collaborateurs et 600 sites, comprenant des établissements de services, de recherche et développement, de formation et de fabrication. Rendez-vous sur weatherford.com pour plus d'informations ou connectez-vous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant, entre autres, le bénéfice (la perte) par action trimestriel(le) et annuel(le) non conforme aux PCGR de la société, le taux d'imposition effectif, l'endettement net, les prévisions ou les attentes concernant les perspectives commerciales et les dépenses en capital, et sont généralement identifiés par les mots « croire », « prévoir », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « perspectives », « budget », « avoir l'intention de », « stratégie », « plan », « conduite », « pourrait », « devrait », « va », « serait », « sera », « continuera à », « entraînera probablement » et autres expressions similaires, ainsi que des verbes au conditionnel ou au futur, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas toujours ces mots. De tels énoncés reposent sur les convictions actuelles de la direction de Weatherford et sont soumis à des risques, hypothèses et incertitudes significatifs. Si un ou plusieurs de ces risques ou de ces incertitudes venaient à se matérialiser, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient s'écarter de ceux visés dans nos énoncés prospectifs. Les lecteurs sont également mis en garde quant au fait que les énoncés prospectifs ne sont que des prévisions et peuvent différer sensiblement des événements ou résultats futurs réels, notamment en ce qui concerne l'étendue ou la durée des interruptions d'activité liées à la pandémie de COVID-19, le prix et la volatilité des prix du pétrole et du gaz naturel, les perspectives macroéconomiques du secteur pétrolier et gazier, la durée et la gravité de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la demande de pétrole et de gaz et sur les prix des matières premières, notre capacité à générer des flux de trésorerie issus de nos opérations afin de financer nos activités, l'issue de toute discussion avec nos obligataires concernant les conditions d'une éventuelle restructuration de notre niveau d'endettement ou d'une recapitalisation de la société, la réalisation d'économies de coûts et de gains d'efficacité opérationnels supplémentaires, les problèmes logistiques potentiels et les éventuelles charges de dépréciation d'actifs non monétaire pour les actifs à long terme, les actifs incorporels ou autres actifs. Les énoncés prospectifs sont également affectés par les facteurs de risques décrits dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K de l'exercice clos au 31 décembre 2019, le rapport trimestriel de la société sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2020 et dans ceux mentionnés dans les documents de la société déposés de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous n'assumons aucune obligation de corriger ou de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf en cas d'obligation légale en vertu des lois fédérales sur les titres.

Contact pour les investisseurs

Sebastian Pellizzer

Directeur principal, Relations avec les investisseurs

+1 713-836-6777

[email protected]

Contact pour les médias

Chris Wailes

Directeur, Engagement médiatique à l'international

+1 713-836-6256

[email protected]

