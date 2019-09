Weatherford annonce la confirmation de son plan de réorganisation

Le plan de réorganisation modifié envisage la réduction d'environ 5,85 milliards de dollars d'endettement

BAAR, Suisse, 14 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Weatherford International plc (OTC – PINK : WFTIQ), Weatherford International Ltd. et Weatherford International, LLC (ensemble, « Weatherford » ou la « société ») ont annoncé que le tribunal des faillites pour le district sud du Texas (États-Unis) avait rendu une ordonnance confirmant le deuxième plan conjoint préemballé modifié de réorganisation (le « Plan ») de Weatherford International plc et de ses débiteurs affiliés au titre du chapitre 11 du Bankruptcy Code. Selon la société, la date d'entrée en vigueur du Plan (la « Date d'entrée en vigueur ») tombera avant la fin de l'année.

Ci-dessous se trouve un résumé des principales conditions du Plan. Ce résumé ne présente que certaines de dispositions substantielles du Plan et ne vise pas à fournir une description complète du Plan.

Le plan de réorganisation

Le Plan envisage le traitement des créances suivant :

Les créances en vertu de la facilité de prêt à terme garanti de la société et de sa facilité de crédit renouvelable de 364 jours ont été payées intégralement en espèces sur la base d'emprunts relevant d'une convention de crédit de débiteur-exploitant (la « Facilité débiteur-exploitant ») ;

Les créances en vertu de la facilité de crédit renouvelable non garantie seront payées intégralement en espèces à la Date d'entrée en vigueur ;

Les détenteurs des billets de premier rang non garantis en circulation de la société (les « Billets de premier rang ») recevront leur part pro rata de : i) 99,0 % des actions ordinaires nouvellement émises (les « Nouvelles actions ordinaires ») de la société à l'issue de la procédure de faillite, sous réserve de la dilution sur compte des valeurs émises conformément à un plan d'intéressement des cadres et des Nouvelles actions ordinaires susceptibles d'être émises aux termes des Bons d'option (tels que définis ci-dessous) ; et ii) un montant en principal de 500 millions de dollars de nouveaux billets non garantis avec une maturité de cinq ans (les « Billets de sortie »). En outre, les détenteurs de Billets de premier rang recevront des droits de souscription pour acheter leur part pro rata de jusqu'à 1,6 milliard de dollars en Bons de sortie contre espèces (les « Billets offrant des droits ») ;

Les créances en vertu de la Facilité débiteur-exploitant seront payées intégralement en espèces à la Date d'entrée en vigueur une fois que la société aura souscrit à une facilité de crédit renouvelable avec privilège de premier rang à l'issue de la faillite pour un montant en principal d'au moins 600 millions de dollars et à l'émission de jusqu'à 1,6 milliard de dollars en Billets offrant des droits, dont l'émission sera entièrement garantie par certains détenteurs de Billets de premier rang ;

Les détenteurs de créances chirographaires ordinaires seront payés dans le cours normal des activités ; et

Les détenteurs des actions ordinaires en circulation de la société recevront leur part pro rata de : i) 1,0 % des Nouvelles actions ordinaires, sous réserve de la dilution sur compte des valeurs émises conformément à un plan d'intéressement des cadres et des Nouvelles actions ordinaires susceptibles d'être émises aux termes des Bons d'option ; et ii) des bons d'option de quatre ans pour 10,0 % des Nouvelles actions ordinaires (les « Bons d'option »), sous réserve de la dilution sur compte des valeurs émises conformément à un plan d'intéressement des cadres, avec un prix d'exercice à fixer à une valeur des capitaux propres à laquelle les détenteurs des Billets de premier rang recevront une récupération à égalité de valeur nominale à la date du début des affaires au titre du chapitre 11 concernant les Billets de premier rang et toutes les autres créances chirographaires ordinaires qui sont à égalité de rang avec les Billets de premier rang.

AUTRES INFORMATIONS

Les conditions intégrales du Plan et de l'Ordonnance de confirmation, dossier n° 343, sont disponibles en ligne sur https://cases.primeclerk.com/weatherford, ou en appelant l'agent de réclamation de la société, greffier principal, gratuitement aux États-Unis et au Canada au 844-233-5155 (ou + 917-942-6392 pour les appels internationaux) ou en adressant un courriel à Weatherfordinfo@primeclerk.com.

À PROPOS DE WEATHERFORD

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, technologies et services innovants, à l'industrie du pétrole et du gaz. La société exerce ses activités dans plus de 80 pays, et s'appuie sur un réseau d'environ 620 sites, comprenant des installations de fabrication, de services, de recherche et de développement, ainsi que de formation. Elle emploie environ 24 500 personnes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.weatherford.com et rejoignez Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs. En outre, il est possible que notre direction fasse de temps à autre des énoncés prospectifs oraux. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être désignés par des termes comme « pense », « s'attend », « prévoit », « projette », « estime », « peut », « fera », « pourrait », « devrait », « cherchera » ou « entend », et des expressions similaires. Les énoncés prospectifs reflètent nos attentes et hypothèses actuelles concernant nos activités, l'économie et d'autres événements et conditions futurs, et ils se fondent sur les données financières, économiques et concurrentielles actuellement disponibles et sur nos plans d'affaires actuels. Il est possible que les résultats réels varient sensiblement en fonction des risques et incertitudes susceptibles d'affecter nos opérations, marchés, services, prix et d'autres facteurs décrits dans la partie « Risk Factors » (facteurs de risques) des documents que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Bien que nous pensions que nos hypothèses sont raisonnables, nous vous déconseillons de vous fier aux énoncés prospectifs, dès lors qu'il est très difficile de prédire les effets de facteurs connus, et qu'il nous est impossible d'anticiper tous les facteurs susceptibles d'influer sur nos résultats réels. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux figurant dans les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter, la capacité de confirmer et de mener à terme un plan de réorganisation conformément à l'accord de restructuration ; les risques inhérents à la procédure de faillite, y compris notre capacité à obtenir l'autorisation du tribunal des faillites s'agissant des requêtes déposées dans les procédures au titre du chapitre 11 et dans les procédures en Irlande et aux Bermudes (les « procédures »), l'issue des décisions du tribunal des faillites et des procédures en général et le temps qu'il faudra pour mener nos activités pendant la faillite ; l'efficacité des activités globales de restructuration conformément aux procédures et à toutes autres stratégies que nous pourrons mettre en œuvre pour nos ressources en liquidité et en capitaux ; es actions et les décisions des créanciers, agences de réglementation et autres tiers qui ont un intérêt dans les procédures, lesquelles pourraient porter atteinte à notre capacité de confirmer et de mener à terme un plan de réorganisation ; les restrictions qui nous sont imposées pour les besoins de toute facilité de financement du débiteur-exploitant à laquelle nous souscrirons dans le cadre des procédures, et les restrictions qui nous sont imposées par le tribunal des faillites ; notre capacité à atteindre nos recettes prévues et le ratio de levier financier pro forma, et à générer des flux de trésorerie nets afin de réduire encore davantage notre endettement ; un affaiblissement des conditions économiques et financières dans le monde, l'évolution des réglementations gouvernementales et les coûts de conformité et judiciaires qui en découlent, et les autres facteurs figurant dans les documents déposés devant la SEC. Pour un examen plus détaillé de ces facteurs et d'autres facteurs de risques, consultez la partie « Risk Factors » (facteurs de risques) dans le tout dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K et le rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q et dans les autres documents que nous avons déposés auprès de la SEC. Tous les énoncés prospectifs sont désignés expressément dans leur intégralité par cet avis de mise en garde. Nos énoncés prospectifs ne valent qu'à la date où ils ont été formulés. Des facteurs ou événements susceptibles d'entraîner un écart par rapport aux résultats réels peuvent survenir de temps à autre. Nous déclinons toute obligation d'actualiser ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif sur la base de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf prescription légale contraire.

PAS DE SOLLICITATION OU D'OFFRE

Tous les nouveaux titres émis conformément aux transactions de restructuration n'ont pas été enregistrés conformément à la Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « Securities Act »), ou à toute loi d'un État sur les valeurs mobilières. Par conséquent, les nouveaux titres ne peuvent pas être proposés ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou une dispense d'enregistrement applicable au titre de la Securities Act et de toute loi d'un État sur les valeurs mobilières. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d'achat, ni la sollicitation d'une offre de vente ou d'achat, des valeurs mobilières qui y sont visées, et le présent communiqué de presse ne constitue pas non plus une sollicitation de consentements ou de votes pour accepter l'un quelconque plan au titre du chapitre 11. Toute sollicitation ou offre sera effectuée conformément à un mémorandum d'offre confidentiel et à une déclaration de divulgation, et seulement pour les personnes et les juridictions pour lesquelles elle est autorisée par la loi applicable.

