Weatherford annonce le report de la publication de ses résultats du premier trimestre 2019

BAAR, Suisse, 8 mai 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui le report de la publication de ses résultats pour le premier trimestre 2019 au vendredi 10 mai 2019. Par conséquent, la conférence téléphonique prévue pour le mercredi 8 mai 2019 à 8 h 30, heure de l'Est, a été annulée. La société compte déposer son rapport trimestriel sur Formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2019 le vendredi 10 mai 2019.

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services sur champs pétroliers, proposant des solutions, des technologies et des services innovants à l'industrie du pétrole et du gaz. La société exerce ses activités dans plus de 80 pays et possède un réseau d'environ 650 sites couvrant des installations de fabrication, de services, de recherche et développement, et de formation. Elle emploie près de 26 000 personnes.

Pour en savoir plus, visitez www.weatherford.com et connectez-vous à Weatherford sur LinkedIn , Facebook , Twitter et YouTube .

Contacts :

Christoph Bausch

713.836.4615

Vice-président exécutif et directeur financier

Karen David-Green

713.836.7430

Première vice-présidente en charge de l'engagement des parties prenantes et directrice du marketing

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_international_logo.jpg

