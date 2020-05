Weatherford annonce ses résultats du premier trimestre 2020

HOUSTON, 14 mai 2020 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (« Weatherford » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre 2020.

Remarque : à l'issue de sa restructuration financière fin 2019, la société a adopté une comptabilité « nouveau départ », ce qui fait que Weatherford est devenue une nouvelle entité à des fins de comptabilité et d'information financière. Conformément aux normes PCGR, les résultats jusqu'au 13 décembre 2019 sont présentés séparément comme la période précédente (la période « Précédente ») et les résultats à compter du 14 décembre 2019 sont présentés comme la période suivante (la période « Suivante »). Les résultats de la période Précédente et de la période Suivante ne sont pas comparables. Néanmoins, à des fins de discussion dans le présent document, la société a présenté les résultats des périodes Précédente et Suivante et, pour le quatrième trimestre de 2019, a combiné les résultats de la période Précédente et de la période Suivante en tant que mesure non conforme aux PCGR (les résultats « combinés »), car nous estimons qu'ils constituent la base la plus significative pour analyser nos résultats.

Sur une base conforme aux normes PCGR, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 s'est élevé à 1,2 milliard de dollars, soit une baisse de 2 % par rapport au trimestre précédent et de 10 % en glissement annuel. La perte d'exploitation déclarée a été de 822 millions de dollars au premier trimestre 2020, contre une perte d'exploitation combinée de 315 millions de dollars au quatrième trimestre 2019 et une perte de 301 millions de dollars au premier trimestre 2019. La perte nette de la société au premier trimestre 2020 s'est élevée à 966 millions de dollars, contre un résultat net combiné de 5,3 milliards de dollars au quatrième trimestre 2019 et une perte nette de 481 millions de dollars au premier trimestre 2019. La période combinée du quatrième trimestre 2019 a inclus un gain net de réorganisation de 5,7 milliards de dollars. Au premier trimestre 2020, les flux de trésorerie provenant des opérations se sont chiffrés à 30 millions de dollars et les charges de capital à 38 millions de dollars. Au 31 mars 2020, Weatherford disposait de 670 millions de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie, ainsi que de plus de 235 millions de dollars de disponibilité dans le cadre de son accord de crédit renouvelable reposant sur des actifs garantis de premier rang (la « facilité ABL »).

Sur une base non conforme aux PCGR :

Le chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars a diminué de 2 % séquentiellement et de 7 % en glissement annuel (hors cessions) [1]

Le chiffre d'affaires international a diminué de 1 % séquentiellement et a augmenté de 2 % en glissement annuel [1]



Le chiffre d'affaires en Amérique du Nord a diminué de 4 % séquentiellement et de 23 % en glissement annuel [1]

L'EBITDA ajusté [2][3] de 178 millions de dollars a augmenté de 15 % séquentiellement et de 39 % en glissement annuel, et les marges associées de 15 % ont augmenté de 221 points de base séquentiellement et de 514 points de base en glissement annuel

de 178 millions de dollars a augmenté de 15 % séquentiellement et de 39 % en glissement annuel, et les marges associées de 15 % ont augmenté de 221 points de base séquentiellement et de 514 points de base en glissement annuel La trésorerie disponible négative de 2 millions de dollars [2] s'est améliorée de 94 millions de dollars séquentiellement et de 280 millions de dollars en glissement annuel, en dépit du fait qu'elle a été grevée par des sorties de liquidités d'environ 75 millions de dollars liées à notre restructuration financière et aux activités de développement de l'entreprise de la période précédente

Mark A. McCollum, président-directeur général, a déclaré : « Je suis encouragé par les améliorations opérationnelles de Weatherford, comme en témoignent nos résultats au cours du premier trimestre 2020, malgré un environnement opérationnel difficile qui a continué de se détériorer au fil du trimestre.

« Malgré ces défis, le chiffre d'affaires de la société a augmenté sur certains marchés clés et l'EBITDA ajusté ainsi que la marge d'EBITDA ajustée ont augmenté de manière significative, à la fois séquentiellement et en glissement annuel. Nos activités internationales, qui représentaient plus de 70 % de notre chiffre d'affaires au premier trimestre 2020, ont augmenté de 2 % en glissement annuel [1], avec une croissance au Moyen-Orient, en Russie et en Asie. En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 a diminué de 23 % en glissement annuel [1], ce qui concorde avec la réduction des activités aux États-Unis et au Canada.

« L'EBITDA ajusté a augmenté de 15 % par rapport au trimestre précédent au cours du premier trimestre 2020 et de 39 % en glissement annuel, grâce à une combinaison d'actions rapides qui ont permis de réduire les coûts, à une composition favorable du chiffre d'affaires et à une amélioration des performances opérationnelles.

« Peut-être plus important encore, Weatherford a été neutre en termes de trésorerie disponible au cours du trimestre, une amélioration d'environ 280 millions de dollars en glissement annuel, en dépit du fait qu'elle a été grevée par des sorties de liquidités d'environ 75 millions de dollars qui ont été reportées de notre restructuration financière et des activités de développement de l'entreprise de la période précédente.

« Notre performance au cours du trimestre est remarquable, car la pandémie de COVID-19 et les mesures prises par certains pays producteurs ont provoqué une chute vertigineuse des prix des matières premières et créé un certain nombre de problèmes de fonctionnement internes et externes. Je suis fier de la rapidité avec laquelle notre organisation s'est adaptée et je voudrais exprimer ma gratitude aux nombreux membres de notre équipe qui travaillent sur le terrain et sur nos sites de fabrication. Nous nous concentrons sur la sécurité de nos employés et de leurs familles et nous continuerons à mettre en œuvre des politiques conformes aux orientations de l'Organisation mondiale de la santé et des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies afin de protéger nos employés tout en continuant à répondre aux besoins de nos clients.

« Alors que nous nous tournons vers le deuxième trimestre 2020, nous observons une accélération significative des perturbations liées à la pandémie de COVID-19 et le stockage mondial de pétrole brut atteindra probablement sa pleine capacité, ce qui exercera une pression supplémentaire sur le prix du brut et obligera les producteurs à fermer une partie importante de leur production à l'échelle mondiale. Ces facteurs devraient continuer à avoir une incidence sans précédent sur l'activité pétrolière et gazière mondiale. De plus, une fois que la dynamique de l'offre et de la demande se sera rééquilibrée, on ignore à quel moment le marché pétrolier reviendra stable, car des stocks records de brut vont probablement freiner le rythme d'une quelconque reprise.

« Nous prévoyons actuellement un bouleversement du secteur sur plusieurs années, dont les effets seront les plus rapides et les plus profonds se feront ressentir en Amérique du Nord, suivie par certains marchés internationaux tels que l'Europe, l'Amérique latine et l'Afrique subsaharienne.

« Dans cette perspective, nous avons plus que doublé les actions de réduction des coûts qui avaient déjà commencé en 2020 et nous continuerons à nous adapter en fonction des conditions du marché. Nous mettons en œuvre une combinaison de réductions structurelles, de réductions d'effectifs et de salaires, d'accords de congés, de fermetures d'installations, de réductions des dépenses en capital, et nous avons consolidé l'organisation de notre présence géographique, de notre gamme de produits et de notre soutien.

« Les liquidités disponibles de Weatherford ont augmenté à plus de 905 millions de dollars à la fin du trimestre, alors que la trésorerie disponible neutre a été renforcée par une réduction des liquidités soumises à restrictions. Toutefois, dans l'environnement opérationnel actuel, il est essentiel que nous abordions la question de la structure de notre capital. »

Liquidités

Au 31 mars 2020, la société disposait de plus de 905 millions de dollars de liquidités disponibles, dont 670 millions de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie et environ 235 millions de dollars disponibles dans le cadre de sa facilité ABL. Au 31 mars 2020, Weatherford respectait pleinement les clauses financières dans le cadre de la facilité ABL et de son accord de lettre de crédit garantie de premier rang.

Toutefois, en raison de la faiblesse de l'environnement dans lequel évolue le secteur en raison de la pandémie de COVID-19, de la baisse de la demande d'hydrocarbures et du déclin des activités, Weatherford évalue actuellement diverses alternatives pour faire face au niveau du service de la dette de la société et aux réductions attendues de la capacité d'emprunt dans le cadre de la facilité ABL.

Charges de dépréciation et de restructuration

Conformément aux directives comptables, la société est tenue d'évaluer sa survaleur, ses actifs corporels et ses autres actifs incorporels pour en déterminer la dépréciation si des événements ou des changements de circonstances indiquent que la valeur comptable des actifs pourrait ne pas être recouvrée. En raison du contexte difficile que connaît le secteur, la direction a déterminé qu'il existait des indicateurs de dépréciation et a procédé à une évaluation qui a donné lieu à des charges de dépréciation de 807 millions de dollars au cours du premier trimestre 2020. Les charges se répartissent comme suit :

Survaleur : 167 millions de dollars

Autres actifs incorporels : 137 millions de dollars

Droits d'exploitation des actifs : 73 millions de dollars

Immobilisations corporelles : 430 millions de dollars

En outre, Weatherford a enregistré des charges de restructuration avant impôts de 26 millions de dollars liées aux réductions d'effectifs de la société, à la consolidation des installations et à d'autres activités.

Notes :

[1] À l'exclusion de l'incidence des cessions d'installations de forage terrestre ainsi que de systèmes et laboratoires de diagraphie de surface réalisées en 2019.

[2] L'EBITDA ajusté exclut, entre autres postes, les dépréciations de la survaleur et des actifs à long terme. La trésorerie disponible est calculée comme les flux de trésorerie issus de (affectés aux) activités opérationnelles, moins les charges de capital, plus le produit de la cession d'actifs. La dette nette est calculée comme la dette totale à court et à long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie et moins les liquidités soumises à restrictions. L'EBITDA ajusté, la trésorerie disponible et la dette nette sont des mesures non conformes aux PCGR. Chaque mesure est définie et réconciliée avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable dans les tableaux ci-dessous.

[3] Au cours du premier trimestre 2020, la société a commencé à déclarer un EBITDA ajusté excluant la charge de la rémunération en actions. Les tableaux ci-dessous fournissent des détails supplémentaires pour les périodes actuelles et historiques.

Secteurs d'exploitation

Hémisphère occidental





Suivante

Suivante



Précédente





Précédente



Trimestre

Période du



Période du

Résultats

Trimestre



clos le

14/12/2019 au



01/10/2019 au

combinés

clos le ($ en millions)

31/03/2020

31/12/2019



13/12/2019

non conformes aux PCGR

31/03/2019 Chiffre d'affaires :





















Amérique du Nord

$ 341



$ 68





$ 289



$ 357



$ 456

Amérique latine

247



53





211



264



270

Total chiffre d'affaires

$ 588



$ 121





$ 500



$ 621



$ 726

























EBITDA ajusté sectoriel

$ 76



$ 10





$ 54



$ 64



$ 58

Marge %

13 %

8 %



11 %

10 %

8 %

Au premier trimestre 2020, le chiffre d'affaires de l'hémisphère occidental de 588 millions de dollars, a diminué de 5 % par rapport au trimestre précédent et de 19 % en glissement annuel. À l'exclusion de l'incidence des cessions [1], le chiffre d'affaires a diminué de 5 % séquentiellement et de 17 % en glissement annuel. En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020, de 341 millions de dollars, a diminué de 4 % par rapport au trimestre précédent, en raison de ventes de produits en fin d'exercice qui ne se sont pas répétées et d'une baisse des activités de forage, partiellement compensées par une augmentation saisonnière des activités au Canada. En Amérique latine, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020, de 247 millions de dollars, a diminué de 6 % par rapport au trimestre précédent, principalement en raison de l'incidence initiale de la réduction des activités liées au COVID-19 et des ventes de produits en fin d'exercice qui ne se sont pas répétées.

Au premier trimestre 2020, l'EBITDA ajusté du segment, de 76 millions de dollars, a augmenté de 12 millions de dollars par rapport au trimestre précédent et les marges associées de 13 % ont augmenté de 260 points de base par rapport au quatrième trimestre combiné de 2019. La croissance séquentielle de l'EBITDA ajusté, en dépit de la baisse du chiffre d'affaires, est due à un mix produit favorable ainsi qu'à des réductions des coûts fixes et variables en Amérique du Nord.

Hémisphère oriental





Suivante

Suivante



Précédente





Précédente



Trimestre

Période du



Période du

Résultats

Trimestre



clos le

14/12/2019 au



01/10/2019 au

combinés

clos le ($ en millions)

31/03/2020

31/12/2019



13/12/2019

non conformes aux PCGR

31/03/2019 Chiffre d'affaires :





















Moyen-Orient, Afrique du Nord et Asie

$ 403



$ 88





$ 298



$ 386



$ 390

Europe, ASS et Russie

224



52





187



239



230

Total chiffre d'affaires

$ 627



$ 140





$ 485



$ 625



$ 620

























EBITDA ajusté sectoriel

$ 127



$ 30





$ 84



$ 114



$ 93

Marge %

20 %

21 %



17 %

18 %

15 %

Au premier trimestre 2020, le chiffre d'affaires de l'hémisphère oriental, de 627 millions de dollars, est resté inchangé par rapport au trimestre précédent et a augmenté de 1 % d'un trimestre sur l'autre. À l'exclusion de l'incidence des cessions [1], le chiffre d'affaires a augmenté de 2 % par rapport au trimestre précédent et de 6 % en glissement annuel. Au premier trimestre 2020, le chiffre d'affaires de dollars au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie, de 403 millions de dollars, a augmenté de 4 % par rapport au trimestre précédent, en raison de la hausse des ventes de produits d'ascension artificielle et de conditionnement. Le chiffre d'affaires du premier trimestre en Europe, en Afrique subsaharienne et en Russie, de 224 millions de dollars, a baissé de 6 % par rapport au trimestre précédent, principalement en raison de ventes de produits en fin d'exercice qui ne se sont pas répétées et d'un ralentissement saisonnier des activités en Russie et en mer du Nord.

Au premier trimestre 2020, l'EBITDA ajusté du segment, de 127 millions de dollars, a augmenté de 13 millions de dollars par rapport au trimestre précédent et les marges associées de 20 % se sont améliorées de 210 points de base par rapport au quatrième trimestre combiné de 2019. L'augmentation séquentielle de l'EBITDA ajusté est principalement due à un mix produit favorable et à des réductions des coûts fixes.

Faits marquants an matière de clientèle et de technologie

Une compagnie pétrolière nationale majeure du Moyen-Orient a attribué à Weatherford un contrat pour le tout premier centre de décision de forage en temps réel du client. Le projet s'appuiera sur Centro ™ , l'environnement intégré en temps réel récemment lancé, et renforcera davantage la présence numérique de la société.

, l'environnement intégré en temps réel récemment lancé, et renforcera davantage la présence numérique de la société. Aux États-Unis, Weatherford s'est adjugé la commande de plus de 40 unités de pompage de surface, réaffirmant ainsi sa position de fournisseur exclusif d'ascension artificielle pour un opérateur de la région de Bakken. La présence et l'expérience de la société dans la région ont permis à Weatherford de développer une solution qui offrira des économies de 15 % des coûts opérationnels par système de production. Weatherford fournira à l'opérateur un système complet, de la surface au puits de forage, comprenant des piles, des tiges, des services et des pompes.

développer une solution qui offrira des économies de 15 % des coûts opérationnels par système de production. Weatherford fournira à l'opérateur un système complet, de la surface au puits de forage, comprenant des piles, des tiges, des services et des pompes. Le groupe Services d'interprétation et d'évaluation (IES - Interpretation and Evaluation Services) de Weatherford a apporté son soutien à la première opération de surveillance microsismique en Turquie lors d'un travail de fracturation hydraulique en une étape. L'opération comprenait la modélisation et la planification de puits ainsi que l'acquisition et l'interprétation des données issues de la fracturation microsismique. Les experts d'IES de Weatherford ont permis au client d'optimiser son programme de fracturation et de sélectionner les meilleurs traitements par gel pour le programme de stimulation de la production et ont permis à la société d'élargir ses activités avec le client.

Le système de forage sous pression contrôlée intelligent (MPD) Victus ™ a été entièrement intégré sur une unité de forage offshore en Azerbaïdjan et est actuellement en attente. Les opérations MPD devraient débuter fin avril, avec le raccordement de notre riser intelligent Gen II et le forage MPD par la suite. Le système Victus ™ renforce la sécurité (en éliminant le besoin de travail manuel dans la zone du puits central) et accélère les temps de montage et de démontage des appareils de forage jusqu'à 80 % (en utilisant un hub de connexion intégré pour les lignes de contrôle sous-marines).

a été entièrement intégré sur une unité de forage offshore en Azerbaïdjan et est actuellement en attente. Les opérations MPD devraient débuter fin avril, avec le raccordement de notre riser intelligent Gen II et le forage MPD par la suite. Le système Victus renforce la sécurité (en éliminant le besoin de travail manuel dans la zone du puits central) et accélère les temps de montage et de démontage des appareils de forage jusqu'à 80 % (en utilisant un hub de connexion intégré pour les lignes de contrôle sous-marines). Weatherford a obtenu un contrat pour fournir des services de diagraphie en cours de forage (LWD), de mesures en cours de forage (MWD), de forage et d'interprétation des données géographiques en Russie. Le contrat s'étendra sur trois ans et met en valeur la présence élargie de la société dans la région. En outre, Weatherford déploiera sa solution rotative orientable Magnus ® pour soutenir ces opérations, continuant ainsi à accélérer l'expansion de Magnus ® sur les marchés internationaux.

pour soutenir ces opérations, continuant ainsi à accélérer l'expansion de Magnus sur les marchés internationaux. Weatherford a atteint 1 000 jours sans incident avec arrêt de travail pour son projet de service intégré en eaux peu profondes offshore, soulignant l'engagement de Weatherford en matière de sécurité et de qualité de service.

À propos de Weatherford

Weatherford est la première société de solutions pour les puits de forage et la production. Présente dans plus de 80 pays, la société répond aux défis du secteur de l'énergie grâce à son réseau mondial de talents qui compte quelque 20 000 membres d'équipe et 600 sites, dont des installations de service, de recherche et développement, de formation et de fabrication. Consultez le site https://www.weatherford.com/ pour plus d'informations ou connectez-vous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant, entre autres, le bénéfice (la perte) par action trimestriel(le) et annuel(le) non conforme aux PCGR de la société, le taux d'imposition effectif, l'endettement net, les prévisions ou les attentes concernant les perspectives commerciales et les dépenses en capital, et sont généralement identifiés par les mots « croire », « prévoir », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « perspectives », « budget », « avoir l'intention de », « stratégie », « plan », « conduite », « pourrait », « devrait », « va », « serait », « sera », « continuera à », « entraînera probablement » et autres expressions similaires, ainsi que des verbes au conditionnel ou au futur, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas toujours ces mots. De tels énoncés reposent sur les convictions actuelles de la direction de Weatherford et sont soumis à des risques, hypothèses et incertitudes significatifs. Si un ou plusieurs de ces risques ou de ces incertitudes venaient à se matérialiser, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient s'écarter de ceux visés dans nos énoncés prospectifs. Les lecteurs sont également mis en garde quant au fait que les énoncés prospectifs ne sont que des prévisions et peuvent différer sensiblement des événements ou résultats futurs réels, notamment en ce qui concerne l'étendue ou la durée des interruptions d'activité liées à la pandémie de COVID-19, le prix et la volatilité des prix du pétrole et du gaz naturel, les perspectives macroéconomiques du secteur pétrolier et gazier, la durée et la gravité de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la demande de pétrole et de gaz et sur les prix des matières premières, notre capacité à générer des flux de trésorerie issus de nos opérations afin de financer nos activités, l'issue de toute discussion avec nos obligataires concernant les conditions d'une éventuelle restructuration de notre niveau d'endettement ou d'une recapitalisation de la société, la réalisation d'économies de coûts et de gains d'efficacité opérationnels supplémentaires, les problèmes logistiques potentiels et les éventuelles charges de dépréciation d'actifs non monétaire pour les actifs à long terme, les actifs incorporels ou autres actifs. Les énoncés prospectifs sont également affectés par les facteurs de risques décrits dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K de l'exercice clos au 31 décembre 2019, le rapport trimestriel de la société sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2020 et dans ceux mentionnés dans les documents de la société déposés de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous n'assumons aucune obligation de corriger ou de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf en cas d'obligation légale en vertu des lois fédérales sur les titres.

Weatherford International plc Comptes d'exploitation trimestriels consolidés et condensés (non audités) ($ en millions, sauf les montants par action)















Suivante

Suivante



Précédente





Précédente

Trimestre

Période du



Période du

Résultats

Trimestre

clos le

14/12/2019 au



01/10/2019 au

combinés

clos le

31/03/2020

31/12/2019



13/12/2019

non conformes aux PCGR

31/03/2019 Chiffre d'affaires :



















Hémisphère occidental $ 588



$ 121





$ 500



$ 621



$ 726

Hémisphère oriental 627



140





485



625



620

Total chiffre d'affaires 1 215



261





985



1 246



1 346























Résultat (perte) d'exploitation :



















Hémisphère occidental 29



(4)





19



15



9

Hémisphère oriental 18



10





30



40



20

Résultat d'exploitation sectoriel 47



6





49



55



29

Charges du siège social (26)



(5)





(23)



(28)



(32)

Dépréciation de la survaleur (167)



—





—



—



(229)

Charges de restructuration (26)



—





(96)



(96)



(20)

Charges de prérequête —



—





—



—



(10)

Autres charges, montant net (650)



—





(246)



(246)



(39)

Total des résultats (pertes) d'exploitation (822)



1





(316)



(315)



(301)























Autres résultats (dépenses) :



















Éléments de réorganisation (9)



(4)





5 692



5 688



—

Intérêts débiteurs, montant net (58)



(12)





(21)



(33)



(155)

Autres charges hors exploitation, montant net (25)



—





(8)



(8)



(9)

Résultat (perte) avant impôts sur le revenu, montant net (914)



(15)





5 347



5 332



(465)

Provision pour impôts sur le revenu (44)



(9)





(59)



(68)



(12)

Résultat (perte), montant net (958)



(24)





5 288



5 264



(477)

Résultat imputable aux intérêts minoritaires, montant net 8



2





9



11



4

Résultat (perte) imputable à Weatherford, montant net $ (966)



$ (26)





$ 5 279



$ 5 253



$ (481)























Résultat (perte) par action imputable à Weatherford :



















De base et diluée $ (13,80)



$ (0,37)





$ 5,26



s.o.



$ (0,48)























Moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation :



















De base et diluée 70



70





1 004



s.o.



1 003



Weatherford International plc Données sélectionnées du bilan (non auditées) ($ en millions)









31/03/2020

31/12/2019 Actif :





Trésorerie et équivalents de trésorerie 670



$ 618

Liquidités soumises à restrictions 94



182

Comptes débiteurs, montant net 1 204



1 241

Stocks, montant net 1 004



972









Immobilisations corporelles, montant net 1 554



2 122

Survaleur 72



239

Incorporels, montant net 928



1 114









Passif :





Comptes créditeurs 544



585

Prêts à court terme et tranche des dettes à long terme échéant à moins d'un an 26



13

Dette à long terme 2 149



2 151









Capitaux propres :





Total des capitaux propres 1 863



2 916









Composantes de la dette, montant net [1] :





Prêts à court terme et tranche des dettes à long terme échéant à moins d'un an 26



13

Dette à long terme 2 149



2 151

Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie 670



618

Moins : Liquidités soumises à restrictions 94



182

Dette, montant net [1] 1 411



1 364

[1] La dette nette est une mesure non conforme aux PCGR calculée comme la dette totale à court et à long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie et moins les liquidités soumises à restrictions.

Weatherford International plc État consolidé condensé de la situation de trésorerie (non audité) ($ en millions)













Suivante

Précédente



Trimestre

Trimestre



clos le

clos le



31/03/2020

31/03/2019 Flux de trésorerie issus des activités opérationnelles :







Résultat (perte), montant net

$ (958)



$ (477)

Ajustements pour rapprocher le résultat (perte) net(te) à la trésorerie nette affectée dans les activités opérationnelles :







Dépréciation et amortissement

157



123

Dépréciation de la survaleur

167



229

Dépréciation d'actifs à long terme et autres

648



31

Fonds de roulement [1]

(83)



(47)

Autres activités opérationnelles

99



(108)

Total des flux de trésorerie issus de (affectés aux) activités opérationnelles

30



(249)











Flux de trésorerie issus des activités d'investissement :







Charges de capital pour les immobilisations corporelles

(38)



(59)

Produit de la cession d'actifs

6



26

Produit de la cession d'entreprises, montant net

(1)



74

Autres activités d'investissement

(14)



(5)

Trésorerie nette issue des (affectée aux) activités d'investissement

(47)



36











Flux de trésorerie issus des activités de financement :







Remboursements de la dette à long terme

(2)



(15)

Emprunts (remboursements) de dette à court terme, montant net

(3)



228

Autres activités de financement, montant net

(3)



(5)

Trésorerie nette issue des (affectée aux) activités de financement

(8)



208











Trésorerie disponible [2] :







Flux de trésorerie issus de (affectés aux) activités opérationnelles

$ 30



$ (249)

Charges de capital pour les immobilisations corporelles

(38)



(59)

Produit de la cession d'actifs

6



26

Trésorerie disponible [2]

$ (2)



$ (282)

[1] Le fonds de roulement correspond à la variation de la trésorerie des comptes débiteurs plus les stocks moins les comptes créditeurs. [2] La trésorerie disponible est une mesure non conforme aux PCGR calculée comme les flux de trésorerie issus de (affectés aux) activités opérationnelles, moins les charges de capital pour les immobilisations corporelles, plus le produit de la cession d'actifs. La direction estime que la trésorerie disponible est utile pour comprendre la liquidité et doit être considérée en complément mais non en remplacement des flux de trésorerie issus de (affectés aux) activités opérationnelles.

Weatherford International plc Informations trimestrielles sélectionnées sur les comptes d'exploitation (non auditées) ($ en millions)

Suivante

Suivante



Précédente

Précédente

Trimestre

Période du



Période du Résultats Trimestre

clos le

14/12/2019 au



01/10/2019 au combinés clos le

31/03/2020

31/12/2019



13/12/2019 non conformes aux PCGR 30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 Chiffre d'affaires



















Hémisphère occidental $ 588



$ 121





$ 500

$ 621

$ 675

$ 719

$ 726

Hémisphère oriental 627



140





485

625

639

590

620

Total chiffre d'affaires $ 1 215



$ 261





$ 985

$ 1 246

$ 1 314

$ 1 309

$ 1 346

EBITDA ajusté



















Hémisphère occidental $ 76



$ 10





$ 54

$ 64

$ 60

$ 57

$ 58

Hémisphère oriental 127



30





84

114

145

99

93

EBITDA sectoriel ajusté(a) (b) 203



40





138

178

205

156

151

Entreprises et autres (25)



(5)





(18)

(23)

(26)

(27)

(23)

EBITDA total ajusté $ 178



$ 35





$ 120

$ 155

$ 179

$ 129

$ 128

Résultat (perte) d'exploitation



















Hémisphère occidental $ 29



$ (4)





$ 19

$ 15

$ 15

$ 11

$ 9

Hémisphère oriental 18



10





30

40

56

28

20

Résultat d'exploitation sectoriel 47



6





49

55

71

39

29

Charges du siège social (26)



(5)





(23)

(28)

(31)

(32)

(32)

Dépréciation de la survaleur (167)



—





—

—

(399)

(102)

(229)

Charges de restructuration (26)



—





(96)

(96)

(53)

(20)

(20)

Charges de prérequête —



—





—

—

—

(76)

(10)

Gain sur la vente d'actifs opérationnels —



—





—

—

15

—

—

Autres charges, montant net (650)



—





(246)

(246)

(50)

73

(39)

Total du résultat (perte) d'exploitation $ (822)



$ 1





$ (316)

$ (315)

$ (447)

$ (118)

$ (301)

Dépréciation et amortissement



















Hémisphère occidental $ 47



$ 14





$ 34

$ 48

$ 44

$ 45

$ 48

Hémisphère oriental 109



20





54

74

73

70

72

Entreprise 1



—





2

2

1

1

3

Total des dépréciations et amortissements $ 157



$ 34





$ 90

$ 124

$ 118

$ 116

$ 123

Rémunération versée en actions (b)



















Hémisphère occidental $ —



$ —





$ 1

$ 1

$ 1

$ 1

$ 1

Hémisphère oriental —



—





—

—

1

1

1

Entreprise —



—





3

3

4

4

6

Rémunération versée en actions $ —



$ —





$ 4

$ 4

$ 6

$ 6

$ 8

Chiffre d'affaires de la gamme de produits (c.)



















Production $ 353



$ 82





$ 298

$ 380

$ 392

$ 382

$ 399

Conditionnement 314



66





225

291

286

303

306

Forage et évaluation 281



57





226

283

320

311

336

Construction de puits 267



56





236

292

316

313

305

Total du chiffre d'affaires de la gamme de produits $ 1 215



$ 261





$ 985

$ 1 246

$ 1 314

$ 1 309

$ 1 346

(a) Comprend le gain de 15 millions de dollars sur la vente d'un actif opérationnel au troisième trimestre de 2019. (b) Au cours du premier trimestre 2020, la société a commencé à déclarer un EBITDA ajusté excluant la charge de la rémunération en actions. Les périodes historiques ont été retraitées pour refléter cette méthodologie. (c) La production comprend les systèmes d'ascension artificielle et les services de stimulation, de test et de production. Le conditionnement comprend les systèmes de conditionnement, les systèmes de revêtement et les produits de cimentation. Le forage et l'évaluation comprennent les services de forage, le forage sous pression contrôlée et les services de travail au câble. La construction de puits comprend les services de pose tubulaire, les services d'intervention, les outils de forage et les équipements de location.

Nous présentons nos résultats financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. Cependant, la direction de Weatherford pense que certains des ratios et des mesures non conformes aux PCGR (tels que définis en vertu de la réglementation G de la SEC et à l'article 10(e) de la réglementation S-K) peuvent fournir aux utilisateurs de ces informations financières des comparaisons utiles et complémentaires entre les résultats actuels et les résultats des périodes précédentes et des comparaisons avec des sociétés analogues. Les montants non conformes aux PCGR mentionnés ci-dessous ne doivent pas être considérés comme des substituts du résultat d'exploitation, des provisions pour impôts sur le revenu, du résultat net ou d'autres données préparées et communiquées conformément aux PCGR, mais doivent être considérés comme complémentaires aux résultats communiqués par la société et préparés conformément aux PCGR.

Weatherford International plc Rapprochement trimestriel des mesures financières conformes aux PCGR et non conformes aux PCGR (non audité) ($ en millions, sauf les montants par action)























Suivante

Suivante



Précédente

Précédente

Trimestre

Période du



Période du Résultats Trimestre

clos le

14/12/2019 au



01/10/2019 au combinés clos le

31/03/2020

31/12/2019



13/12/2019 non conformes aux PCGR 30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 Résultat (perte) d'exploitation :



















Résultat (perte) d'exploitation conforme aux PCGR $ (822)



$ 1





$ (316)

$ (315)

$ (447)

$ (118)

$ (301)

Dépréciation de la survaleur (a) 167



—





—

—

399

102

229

Charges de restructuration (b) 26



—





96

96

53

20

20

Dépréciation d'actifs à long terme et autres (c) (d) 650



—





254

254

42

41

37

Charges de prérequête —



—





—

—

—

76

10

Gain sur la vente d'actifs opérationnels —



—





—

—

(15)

—

—

(Gain) perte sur la vente d'une entreprise —



—





(8)

(8)

8

(114)

2

Ajustements d'exploitation non conformes aux PCGR 843



—





342

342

487

125

298

Résultat d'exploitation ajusté non conforme aux PCGR $ 21



$ 1





$ 26

$ 27

$ 40

$ 7

$ (3)























Résultat (perte) avant impôts sur le revenu :



















Résultat (perte) avant impôts sur le revenu conforme aux PCGR $ (914)



$ (15)





$ 5 347

$ 5 332

$ (784)

$ (279)

$ (465)

Ajustements d'exploitation non conformes aux PCGR 843



—





342

342

487

125

298

Éléments de réorganisation (e) 9



4





(5 692)

(5 688)

303

—

—

Ajustements avant impôts non conformes aux PCGR 852



4





(5 350)

(5 346)

790

125

298

Perte avant impôts sur le revenu non conforme aux PCGR $ (62)



$ (11)





$ (3)

$ (14)

$ 6

$ (154)

$ (167)























Avantage (provision) pour impôts sur le revenu :



















Avantage (provision) pour impôts sur le revenu conforme aux PCGR (44)



(9)





(59)

$ (68)

$ (31)

$ (33)

$ (12)

Incidence fiscale sur les ajustements non conforme aux PCGR (7)



—





24

24

(4)

2

(8)

Provision pour impôts sur le revenu non conforme aux PCGR $ (51)



$ (9)





$ (35)

$ (44)

$ (35)

$ (31)

$ (20)























Résultat (perte) imputable à Weatherford, montant net :



















Résultat (perte) conforme aux PCGR, montant net $ (966)



$ (26)





$ 5 279

$ 5 253

$ (821)

$ (316)

$ (481)

Ajustements non conformes aux PCGR, montant net d'impôts 845



4





(5 326)

(5 322)

786

127

290

Perte non conforme aux PCGR, montant net $ (121)



$ (22)





$ (47)

$ (69)

$ (35)

$ (189)

$ (191)























Résultat (perte) dilué(e) par action imputable à Weatherford :



















Résultat (perte) dilué(e) par action conforme aux PCGR $ (13,80)



$ (0,37)





$ 5,26

s.o. $ (0,82)

$ (0,31)

$ (0,48)

Ajustements non conformes aux PCGR, montant net d'impôts 12,07



0,06





(5,31)

s.o. 0,79

0,12

0,29

Perte diluée par action non conforme aux PCGR $ (1,73)



$ (0,31)





$ (0,05)

s.o. $ (0,03)

$ (0,19)

$ (0,19)

(a) Représente la dépréciation de la survaleur après une évaluation de la juste valeur de notre société et de nos actifs pour les périodes présentées. (b) Représente les coûts de restructuration, de consolidation des installations et de licenciement pour les périodes présentées. (c) Comprend principalement une dépréciation des actifs à long terme après une évaluation de la juste valeur de notre entreprise et de nos actifs au premier trimestre 2020. (d) Comprend principalement des dévalorisations d'actifs et des charges d'inventaire, partiellement compensées par un gain sur l'achat de la participation restante dans une coentreprise au trimestre précédent. (e) Principalement issus du gain sur le règlement des passifs faisant l'objet d'un compromis et des ajustements d'évaluation au titre du nouveau départ au quatrième trimestre de 2019 et des frais d'émission de dette et autres frais non amortis au troisième trimestre de 2019.

Weatherford International plc Rapprochement trimestriel des mesures financières conformes aux PCGR et non conformes aux PCGR - EBITDA (non audité) ($ en millions)













































Suivante

Suivante



Précédente

Précédente

Trimestre

Période du



Période du Résultats Trimestre

clos le

14/12/2019 au



01/10/2019 au combinés clos le

31/03/2020

31/12/2019



13/12/2019 non conformes aux PCGR 30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019





















Résultat (perte) imputable à Weatherford, montant net $ (966)



$ (26)





$ 5 279

$ 5 253

$ (821)

$ (316)

$ (481)

Résultat imputable aux intérêts minoritaires, montant net 8



2





9

11

6

4

4

Résultat (perte), montant net (958)



(24)





5 288

5 264

(815)

(312)

(477)

Intérêts débiteurs, montant net 58



12





21

33

26

160

155

Provision pour impôts sur le revenu 44



9





59

68

31

33

12

Dépréciation et amortissement 157



34





90

124

118

116

123

EBITDA (699)



31





5 458

5 489

(640)

(3)

(187)























Autres ajustements liés aux frais (revenus) d'exploitation :



















Éléments de réorganisation 9



4





(5 692)

(5 688)

303

—

—

Dépréciation de la survaleur 167



—





—

—

399

102

229

Dépréciation d'actifs à long terme et autres 650



—





254

254

42

41

37

Charges de restructuration 26



—





96

96

53

20

20

Charges de prérequête —



—





—

—

—

76

10

(Gain) perte sur la vente d'une entreprise —



—





(8)

(8)

8

(114)

2

Rémunération versée en actions [1] —



—





4

4

6

6

8

Autre charge hors exploitation, montant net 25



—





8

8

8

1

9

EBITDA ajusté $ 178



$ 35





$ 120

$ 155

$ 179

$ 129

$ 128

[1] Au cours du premier trimestre 2020, la société a commencé à déclarer un EBITDA ajusté excluant la charge de la rémunération en actions. Les périodes historiques ont été retraitées pour refléter cette méthodologie.

